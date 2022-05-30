الجزائر تعلن تجميد إنتاج الفحم

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالجزائر، أمس الأحد، عن التجميد المؤقت لإنتاج الفحم، وذلك تفاديا لاندلاع الحرائق في الغابات.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة الجزائرية، فقد تقرر في إطار تنفيذ المخطط الوطني للوقاية وحماية الغابات من الحرائق لموسم 2021-2022 وتعزيزا للإجراءات الوقائية المتخذة. أعلنت الوزارة عن قرار التجميد المؤقت لإنتاج الفحم، وهذا لما تشكله من مخاطر اندلاع الحرائق على مستوى المساحات الغابية.

كما أشارت الوزارة إلى أن مصالح الغابات تعكف بالسهر على الاحترام الصارم للإجراء، وأي مخالفة لهذه التعليمة تعرض صاحبها لعقوبات طبقا للنصوص القانونية سارية المفعول.