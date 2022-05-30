عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات تطوير قرية الفواخير

صدى البلد

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الإنتاج الحربى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وجاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

 

أوضح وزير الإنتاج الحربي أن اللقاء يأتي بهدف متابعة الموقف التنفيذي للتعاون بين الجانبين في ضوء التعاقد بين محافظة القاهرة (منطقة جنوب) وشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) لتوريد عدد من أفران تسوية الفخار بغرض تطوير قرية الفواخير بمنطقة الفسطاط بحي مصر القديمة، مؤكداً حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع لما له من عائد اقتصادي وبيئي حيث تعد أفران الفخار صديقة للبيئة نظراً لأنها تعمل بالغاز الطبيعي لذا تعد بديل آمن للأفران التقليدية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة في إطار خطة التنمية المستدامة بها بما يعود بالنفع على المواطنين وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكداً حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

 

من جانبه أوضح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن تطوير قرية الفواخير يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً متواصلاً بقرية الفواخير بالفسطاط خاصةً وأن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم وكانت من المهن التي عمل بها المصريون القدماء، مؤكداً على الحرص على تنفيذ مشروع التطوير في إطار التوجيه الرئاسي برفع كفاءة المنطقة المحيطة بالكامل بعد إزالة المناطق العشوائية بها كبطن البقرة ونقل سكانها لمناطق حضارية وتوفير حياة كريمة لهم، مضيفاً أن المحافظة حريصة على وضع قرية الفواخير على خريطة المزارات السياحية وبرامج تنشيط بيع منتجات الفخار على المستوى المحلي والعالمي خاصة وأن هذا النوع من الأنشطة سيكون له دور كبير وفعال في تنشيط السياحة بالمنطقة التي تضم مجمع الأديان ومتحف الحضارة المصرية.

 

بدوره أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على سعي وزارة الإنتاج الحربي الدائم إلى التعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

 

حضر اللقاء المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندسة دينا عبد المنعم مساعد الوزير للتطوير والمتابعة ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير والمهندس محمود وهدان رئيس قطاع الصناعات المغذية بالهيئة والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم والمهندس رفيق محمد نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعــات الهندسيــة (مصنع 45 الحربي) والمهنـدس تاج العارفين إبراهيم رئيس قطاع البحوث بالشركة (مصنع 45 الحربي)، كما حضر اللقاء المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والمهندس أحمد الدميري مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بديوان محافظة القاهرة.

IMG-20220530-WA0002
IMG-20220530-WA0002
IMG-20220530-WA0003
IMG-20220530-WA0003
IMG-20220530-WA0004
IMG-20220530-WA0004
IMG-20220530-WA0005
IMG-20220530-WA0005
الانتاج الحربى محافظ القاهرة وزير الانتاج الحربي مصنع 45 الحربى منطقة جنوب مشروعات التنمية المزارات السياحية قرية الفواخير حياة كريمة تنشيط السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 مايو 2022

مفاجأة|21 بـ 1025جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 30-5-2022

ترشيحاتنا

التعليم تؤكد استمرار تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية في لجان الدبلومات.. صور

بعد زيادة الأسعار.. أفضل 5 سيارات مستعلمة تحت الـ 200 ألف في مصر

الري: إزالة فورية لـ تعدٍ بالردم على مخر سيل طره بالقاهرة ..صور

كشف حساب الحكم فيكتور جوميز مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

شوبير : الأهلي يواجه العديد من الأزمات قبل مواجهة الوداد

ألمانيا تعدل الدستور لإنشاء صندوق دفاع بقيمة 100 مليار يورو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الافتتاح للختام.. 50 صورة تلخص فعاليات وضيوف مهرجان كان 2022

الفرق بين الرجل والمرأة في التفكير والحب والتواصل

لن تصدق.. الاستاكوزا طعام الفقراء قديمًا

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

فيديو

احترسوا منها.. أمطار من النيازك تضرب أمريكا وكندا

يصيب بأمراض القلب والسكري.. هاني الناظر يحذر من ريجيم الكيتو

وفاة ابنته صدمته الكبرى.. معلومات لا تعرفها عن حسن حسني في ذكرى وفاته

الإطلاق نهاية 2023 .. مصر تبني قمرا صناعيا لرصد تأثيرات التغيرات المناخية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ