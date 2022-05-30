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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تكفي للشرب والاستخدام كوقود.. العثور على مياه غزيرة على سطح القمر

صدى البلد

بعد رحلة بحث طويلة عن أسرار القمر وباطنه، وتوصل العلماء إلى أنه يمكن للقمر أن يحتفظ بما يكفي من الماء تحت سطحه لتلبية احتياجات قاعدة القمر واستخدامه كوقود للصواريخ.

يعتقد العلماء أن الغازات الناتجة عن الانفجارات البركانية القديمة يمكن أن تكون قد تركت جليدًا بسمك مئات الأقدام مدفونًا على القمر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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يعتقد الباحثون في الولايات المتحدة أن خمسي بخار الماء المنبعث من البراكين التي اندلعت قبل ما بين 2 إلى 4 مليارات سنة ربما استقرت في الحفر  على سطح القمر حيث لا يمكن لأشعة الشمس الوصول إليها.

خلال ذلك الوقت ، غُطيت آلاف الأميال المربعة من سطح القمر في أنهار وبحيرات ضخمة من الحمم البركانية التي خلقت البقع الداكنة ، أو ماريا ، التي جعلت الأقمار الصناعية مميزة جدًا اليوم.


قال أندرو ويلكوسكي، الفيزيائي المتخرج من جامعة CU Boulder: "نتخيله على أنه صقيع على القمر يتراكم بمرور الوقت".

قال المؤلف المشارك بول هاين، الأستاذ المساعد في الفيزياء الفلكية في CU Boulder ، إن هذه المتاجر ستكون بمثابة مكافأة للمستكشفين في المستقبل الذين سيحتاجون إلى الماء للشرب والمعالجة إلى وقود الصواريخ.

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وأضاف: "من الممكن أن يكون لديك طبقات جليدية كبيرة تحت سطح الأرض بخمسة أو عشرة أمتار".

تضيف الدراسة إلى الأدلة على أن القمر قد يحتوي على كمية من الماء أكثر مما كان يعتقده العديد من العلماء سابقًا.

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