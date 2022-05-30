في دبي.. رسائل رجل لـ حبيبته السابقة على الواتساب تضعه في السجن

بضع رسائل محملة بالكلمات البذيئة وعبارات السب كانت هي الطريق إلى السجن، فقد تم اعتقال طيار إيطالي في دبي ، ويواجه فترة طويلة في السجن لأنه أرسل إلى حبيبته السابقة عبارات مسيئة وسباب عبر الـ واتساب.

بسبب قوانين الجرائم الإلكترونية في دبي ، يتعرض أي شخص هناك للاعتقال بسبب إرسال رسائل تُعتبر مسيئة أو مهينة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وطبقًا لهذا القانون يسير"أشرف عرجاوي" البالغ من العمر 28 عامًا إلى السجن بعد أن اتهمته امرأة سورية لم تذكر اسمها بارتكاب مثل هذه الجرائم.

وفقًا للقضاء في دبي ، التقى الزوجان في مركز تسوق أثناء العطلة وضرباها، بدأوا في رؤية بعضهم البعض لكن أشرف كان يتفاخر في فترات الإقامة وكان سخي تجاه طلباتها لدعم أسرتها.

في النهاية شعر أنه تم استغلاله لأن الطلبات بدت لا تنتهي أبدًا، لذلك سمح لمشاعره أن تكون معروفة، وتظهر رسالة واتساب أنه وصفها بـ "الحفار عن الذهب" واللصة، وغيرها من كلمات السباب.



وبموجب قوانين الجرائم الإلكترونية الصارمة في الإمارات العربية المتحدة ، يمكن إبلاغ السلطات بأي رسائل يعتبرها المستلم مسيئة أو مهينة.

قال المتهم إنه سيكون سعيدًا بدفع غرامة ويمكنه المغادرة في فترة قصيرة، لكنه لا يزال في دبي بسبب حظر السفر والشرطة لا تزال تحقق.