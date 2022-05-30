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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

حادثة هزت السلطات الدولية.. طيار يحصل على قسط من النوم أثناء قيادة طائرة

صدى البلد

سقط طيار يقود طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيطالية ITA من نيويورك إلى روما في غفوة عميقة، وضبط الطائرة على الوضع الآلي مما أثار مخاوف ركاب الطائرة وكذلك حركة الطيران.

تسبب وضع الطائرة وغفوة الطيار في استعداد السلطات في فرنسا طائرتين مقاتلتين للمراقبة بعد أن عجز مراقبو المرور عن الاتصال بالطائرة لمدة 10 دقائق.

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كان الطيار الذي أُقيل منذ ذلك الحين ، مسؤولاً عن الرحلة AZ609 التي كانت تطير في 30 أبريل الماضي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وما زاد من الوضع المريب على متن تلط الطائرة هو أن مساعد الطيار كان يغفو أيضًا في ذلك الوقت كجزء من بروتوكول الراحة الخاضعة للرقابة" بينما كانت طائرة إيرباص 330 في وضع الطيار الآلي، ونتج عن ذلك انقطاع في الاتصالات استمر لحوالي 10 دقائق مما أثار مخاوف من السيطرة الأرضية.

أدى قطع الاتصالات إلى تنبيه السلطات الفرنسية التي كانت على اتصال منتظم مع الطيارين حتى تلك النقطة أن الطائرة تحت سيطرة عملية إرهابية، وخاصًة أن السلطات الإيطالية حذرت من احتمال حدوث عملية اختطاف.

بينما أعدت السلطات الفرنسية طائرتين مقاتلتين للتحليق بالقرب من شركة الطيران الإيطالية لمراقبة قمرة القيادة ، اتصلت السلطات الإيطالية بالقيادة المركزية لخطوط ITA الجوية التي حاولت الاتصال بالطيارين ، أولاً باستخدام الهواتف المحمولة عبر الأقمار الصناعية ثم عبر الرسائل على ACARS ، وهي أداة اتصالات عبر الأقمار الصناعية تستخدم لنقل الرسائل القصيرة بين الطائرات والتحكم الأرضي.

فشلت المحاولات المستمرة للاتصال لمدة تزيد قليلاً عن 10 دقائق ، وعندها استجاب الطيارون.

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نفى الطيار أنه أخذ قسط من النوم وألقى باللوم في تعتيم الاتصالات على مشاكل في نظام الاتصالات ، ومع ذلك بدا أن النظام في حالة عمل جيدة عند اختباره كجزء من التحقيق الداخلي اللاحق.

على الرغم من أن الطيار نائم على عجلة القيادة يبدو مقلقًا ، إلا أن المتحدث باسم شركة الطيران دافيد داميكو قال :"إن سلامة الركاب لم يتم المساس بها أبدًا ، وأن الرحلة كانت في وضع الطيار الآلي ، وحلقت بالسرعة والارتفاع العاديين ولم تنحرف أبدًا عن مسارها"، كما هبط الطيارون في روما قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد.

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