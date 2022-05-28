أصوات مرعبة وموتى.. جزيرة الأشباح بإيطاليا أكثر الأماكن المسكونة في العالم

"أكثر الأماكن مسكونة في العالم" هذا هو اللقب الذي لصق بإحدى الجزر، والتي اتفق الخبراء على أنها الجزيرة الأكثر غموضًا ورعبًا في العالم، فقد كانت تستخدم كمستشفى للمسنين حتى ثلاثينيات القرن الماضي، حتى ألقى مدير بنفسه من برج مرتفع، قائلاً إن الأشباح دفعته إلى الجنون.

في هذه الأيام، يُسمح لعدد قليل من الأشخاص بزيارة جزيرة بوفيليا، حيث يُعتقد أن 160 ألفًا قد لقوا حتفهم بسبب الطاعون، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ولكشف سر تلك الجزيرة الغامضة، غامر المستكشفان الشجاعان مات نادين وآندي طومسون بالذهاب إلى بوفيليا لالتقاط بعض مقاطع الفيديو للجزيرة المحرمة.

يُظهر مقطع الفيديو الخاص بهما المباني المهجورة المتهدمة والمقابر الجماعية الواسعة، بالإضافة إلى العديد من الحاويات الكبيرة التي ربما استخدمت لحرق الجثث.

هناك تذكيرات في كل مكان بماضي الجزيرة المسكون، حيث يوجد في الشجيرات نقش لاتيني على أحد شواهد القبور يرجع تاريخه إلى عام 1793 يقول: "لا تحفر. أولئك الذين عانوا من العدوى في الحياة يرقدون هنا".

نشر مات البالغ من العمر 40 عامًا، وهو بائع من شيفيلد بجنوب يوركشاير، اللقطات على قناته على “يوتيوب”، حيث غالبًا ما يمكن العثور عليه وهو يستكشف الأماكن المهجورة والتاريخية ذات الأهمية مع صديقه.

وقال: "لقد كان الأمر غريبًا حقًا. يمكنك أن تقول حتى سائق التاكسي كان خائفًا، ليس فقط من الشرطة ولكن من المكان نفسه، لم يستطع الهروب بالسرعة الكافية".

ينبع ارتفاع عدد الجثث في بوفيليا من الوقت الذي كان فيه المكان داخل الحجر الصحي على الأشخاص المشتبه في حملهم للموت الأسود قبل أن يتمكنوا من دخول البندقية.

فكلمة الحجر الصحي بالإنجليزية "quarantine" مشتقة من حقيقة أن السفن التي تحمل ضحايا الطاعون المشتبه بهم يجب أن تبقى في البحر لمدة 40 يومًا قبل أن ترسو في البندقية.

من الناحية العملية، كان أي شخص يخضع للحجر الصحي في بوفيليا يُحكم عليه بالإعدام، لأن الطاعون كان مستوطنًا هناك.

في عام 1922 أعيد استخدام مباني الجزيرة كملجأ للمرضى العقليين، وكثرت الشائعات بأن الأطباء هناك أجروا تجارب قاسية على النزلاء، بما في ذلك عمليات جراحية فجة، قبل أن يقوم المدير المسئول مدفوعًا بالأشباح بإلقاء نفسه من برج المستشفى.

يقول البعض إنهم ما زالوا في بعض الأحيان يسمعون قرع الجرس في البرج، على الرغم من إزالته منذ فترة طويلة، ولا تزال المثاقب اليدوية والأدوات الأخرى المستخدمة في الإجراءات الجراحية البدائية للطبيب مبعثرة حول المباني المدمرة.

تم استخدام الجزيرة لاحقًا كمركز لرعاية المسنين، حتى إغلاقها في عام 1968، وعلى مدار الـ 54 عامًا الماضية، تم إغلاق بوفيليا ومستشفى الأمراض النفسية التابع لها أمام جميع الزوار، مما سمح لمبانيها بالانهيار والتعفن مع استعادة العالم الطبيعي لها ببطء.



وفي عام 2015، كان هناك أمل وجيز في إعادة تطوير الجزيرة كمنتجع فاخر، وكانت الدولة الإيطالية تأمل في أن يصل المستثمرون لتحويل المستشفى المدمر إلى فندق فاخر، وكان هناك حديث عن اهتمام لويجي بروجنارو، رجل الأعمال الذي يمتلك فريق كرة السلة المحترف المحلي.

لكن الصفقة فشلت، وعلى الرغم من كونها على بعد دقائق فقط من المناطق السياحية المزدحمة في ساحة سانت مارك، إلا أن الجزيرة لا تزال مكانًا بائسًا ووحيدًا.