لوقف تفشي جدري القرود.. قتل الحيوانات الأليفة هو الحل

وضع وباء جدري القرود مسؤولي الصحة في حالة تأهب قصوى، حتى أن البعض دعا إلى إعدام الحيوانات أليفة من القوارض للتقليص من تفشي الفيروس المخيف.

ظهر الاقتراح كجزء من إرشادات 'الملاذ الأخير' التي وضعها المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC)،وقد تم تحديد القوارض بالفعل على أنها حاملة للمرض في غرب ووسط إفريقيا، ومن المفهوم أنه يمكن إعدام القوارض مثل الهامستر والجربوع وخنازير غينيا إذا تعذر عزلها.

وقال المركز إنه من الممكن نظريًا'أن يتمكن الأوروبيون من نقل جدرى القرود إلى حيواناتهم الأليفة ، والتي يمكن أن تعمل بعد ذلك كخزان وتنقله إلى البشر.

وقال تقريرهم: "في الوقت الحالي ، لا يُعرف سوى القليل عن مدى ملاءمة أنواع الحيوانات شبه الداجنة (الثدييات) الأوروبية للعمل كمضيف لفيروس جدري القردة".

ومع ذلك من المحتمل أن تكون القوارض ، وخاصة أنواع عائلة السناجب ، عوائل مناسبة أكثر من البشر، ومن الممكن نظريًا الانتقال من البشر إلى الحيوانات الأليفة.

وأضاف التقرير:"مثل هذا الحدث غير المباشر يمكن أن يؤدي إلى انتشار الفيروس في الحياة البرية الأوروبية وتحول المرض إلى مرض متوطن حيواني المنشأ".

وقد أكدت 19 دولة بوجود حالات إصابة بـ فيروس جدري القرود حتى الآن، فقد يتسبب الفيروس ، الذي يتم الإبلاغ عنه عادة في دول وسط وغرب إفريقيا ، في حدوث طفح جلدي وحمى ، لكن الأعراض خفيفة بالنسبة لمعظم الناس.