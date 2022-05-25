يقلص الأورام الصلبة.. حقن أول مريض بشري بـ فيروس قاتل للسرطان

في خطوة علمية جديدة وفعالة، حقن العلماء أول مريض بشري بـ «فيروس قاتل للسرطان» ثبت أنه يقلص الأورام الصلبة في الحيوانات.

وتم تعديل الفيروس، المعروف باسم Vaxinia، وراثيًا لإصابة الخلايا السرطانية وتكاثرها وقتلها، مع الحفاظ على الخلايا السليمة.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الحيوانات أنها قادرة على تقليل حجم أورام سرطان القولون والرئة والثدي والمبيض والبنكرياس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في حين أن العلاجات المناعية الأخرى مثل المثبطات كانت فعالة في بعض أنواع السرطان، ولكن غالبًا ما ينتكس المرضى ويتوقفون في النهاية عن الاستجابة أو تطوير مقاومة لهذا النوع من العلاج ، وفقًا للباحثين.

في المقابل ، يمكن لـ Vaxinia تنشيط جهاز المناعة لدى المريض وزيادة مستوى بروتين يسمى PD-L1 في الأورام ، مما يجعل العلاج المناعي أكثر فعالية ضد السرطان.

Vaxinia ، (الاسم الكامل CF33-hNIS VAXINIA) ، هو نوع من "الفيروسات الحالية للأورام"، وهو فيروس موجود في الطبيعة تم تعديله وراثيًا على وجه التحديد لمكافحة السرطان، ويتم تطويره بواسطة Imugene Limited ، وهي شركة متخصصة في العلاجات الجديدة التي تنشط جهاز المناعة ضد السرطان.

من جانبه قال "دانينج لي مد" الباحث الرئيسي والأستاذ المساعد بقسم الأورام الطبية وبحوث المداواة بمدينة الأمل: "أظهر بحثنا السابق أن الفيروسات الحالة للأورام يمكن أن تحفز جهاز المناعة على الاستجابة للسرطان وقتله، وكذلك تحفيز الجهاز المناعي ليكون أكثر استجابة للعلاجات المناعية الأخرى، بما في ذلك مثبطات نقاط التفتيش.. ".

وأضاف:"حان الوقت الآن لتعزيز قوة العلاج المناعي ، ونعتقد أن CF33-hNIS لديه القدرة على تحسين النتائج لمرضانا في معركتهم مع السرطان".