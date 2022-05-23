هذه الدولة لا يمكن لـ خرائط جوجل كشف شوارعها

تشتهر كوريا الشمالية بأنها واحدة من أكثر الأماكن انعزالًا وسرية في العالم، وكذلك الأمر في ظهورها على خرائط "جوجل".

الدولة المنعزلة والتي يحكمها كيم جونج أون، هي واحدة من البلدان الوحيدة في العالم التي لا يستطيع مستخدمو Google فيها التكبير في الشوارع والتنقل في الطرق.



في حين أن الدول الغربية تقوم أحيانًا بطمس القواعد العسكرية أو السجون ، فقد تم حفر كل شيء في كوريا الشمالية من البلدات والقرى إلى أسماء الطرق بشكل غريب.

التفاصيل الوحيدة المتبقية على الموقع هي أسماء المدن والجبال ، على الرغم من أن بعض هذه المناظر الطبيعية يتم تعتيمها أحيانًا أيضًا.

لا يوجد سبب رسمي لرفض كوريا الشمالية السماح لشركة جوجل بالوصول إلى بلدها ، ولكن من المعروف أنها عانت من مجاعة مميتة ومرض لم يرغب قادتها في الكشف عنها.

كما أنها تحافظ على إحكام قبضتها على ما هو معروف عن قدراتها العسكرية.

ويحب "كيم" استعراض قوته النووية وتقديم ادعاءات بشأن جيشه - لكن التفاصيل مثل مواقع الجنود والتكنولوجيا المحددة تظل سرًا شديد الحراسة.

أحد أسباب جنون العظمة العسكري هو التوتر الذي لا يزال قائماً مع خصوم كوريا الجنوبية، لقد انقسموا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ويشتركون في حدود شديدة التوتر.

كما لا يُعرف الكثير عن الدولة الواقعة في شرق آسيا ، لكن التفاصيل التي تم الكشف عنها غالبًا ما يكشفها المنشقون.



على الرغم من خطورة محاولة الفرار ، إلا أن أكثر من 26000 شخص تمكنوا من الفرار من قبضة الطاغية منذ عام 1950، وينتهي المطاف بمعظم الفارين في كوريا الجنوبية ، بينما يتوجه الآخرون إلى الصين.

جوجل ليست الشركة الغربية الوحيدة المحظورة في كوريا الشمالية - كما أنها لا تسمح بماكدونالدز أو كنتاكي فرايد تشيكن ، ونظرًا لأن معظم سكانها لا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت ، فلا يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أيضًا.

