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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث مروع.. اصطدام قطار وسقوط عرباته في النهر بـ أمريكا

صدى البلد

خرج قطار ضخم عن مساره وانطلق في نهر في بيتسبرج بالولايات المتحدة، متسببًا في دمار المنطقة، وتتدلى عربات السكك الحديدية من جسر بينما يغوص آخرون في النهر أدناه.

 

تم التقاط الصور الصادمة بالقرب من بيتسبرج في ولاية بنسلفانيا ، وتظهر بقايا ما يعتقد أنه قطار نورفولك الجنوبي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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ولم يعرف بعد ما اذا كانت قد وقعت اصابات أم لا، فقد مازالت خدمات الطوارئ في مكان الحادث، ويزعم شهود العيان في مكان الحادث أنه يمكنهم رؤية سائل مجهول يتسرب من إحدى العربات المتضررة.

وبحسب ما ورد أُبلغ مراسل في الموقع لوسائل إعلام محلية أن القطار كان ينقل البترول، كما أن هناك تواجدًا كثيفًا لفرقة الإطفاء والشرطة ، ويُعتقد أن عددًا من الأشخاص قد تم نقلهم إلى المستشفى في أعقاب الحادث المروع.

قال الصحفي توري يورجي ، من WTAE-TV Pittsburgh ، إنه تم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد خروج 17 عربة قطار عن مسارها.

وكتب على تويتر: "اصطدم قطار بمركبة البناء التي كانت تعبر المسار، ويعتقد أنه تم احتواء الغاز / الكيماويات المنقولة بواسطة الناقلات".

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ظهرت لقطات فيديو على الإنترنت تظهر مدى قرب الحادث من الماء، وأصدرت شركة نورفولك الجنوبية للسكك الحديدية بيانا قالت فيه إن القطار يخصهما. أكدوا أنها تحطمت بشاحنة قلابة.

وقال البيان "في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم ، اصطدم أحد قطاراتنا المتجهة شرقا بشاحنة قلابة كانت تقل حجارة ، مما أدى إلى خروجها عن القضبان".

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