أطعمت قرية كاملة.. البحر يكافئ أصدقاء بأضخم سمكة وحشية في جنوب أفريقيا

البحر شاسع وموطن لجميع أنواع الوحوش ، حيث اكتشفت مجموعة محظوظة من الصيادين في جنوب إفريقيا سمكة بلو مارلين العملاقة والتي تعتبر أضخم سمكة على مر العصور.

أثناء رحلة صيد لمدة 6 أيام في جزر الرأس الأخضر ، أصطاد الأصدقاء الثلاثة سمكة كالوحش "مارلين الأزرق الكبير" الذي يعد ثاني أكبر صيد في المحيط الأطلسي.



تزن السمكة الضخمة 1،370 رطلاً، لتبدو وكأنها شيء من فيلم خيال علمي أكثر من كونها حيوانًا حقيقيًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقام الرجال باصطياد مارلين الأزرق الكبير من الأعماق لمدة 30 دقيقة قبل أن يتمكنوا أخيرًا من صعوده إلى القارب، وبمجرد أن يتم تخزين المارلين بأمان على ظهر السفينة ، تمكنوا من العودة إلى المرسى مدعومين بالوزن الهائل لشحنتهم.

ثم قاموا بوزن السمكة ووجدوا أنه على الرغم من أنها كانت ضخمة ، إلا أنها من الناحية الفنية لم تكن الأكبر على الإطلاق في المياه.

بوزن 1,370 رطلاً مع محيط 66 بوصة ، كان مارلين أخف بمقدار 32 رطلاً من حامل الرقم القياسي العالمي IGFA All Tackle الذي كان يبلغ 1402 رطلاً من الأسماك التي تم اصطيادها في البرازيل في عام 1992.



وسرعان ما شرعوا الرجال في تنفيذ الجزء التالي من مهمتهم وهي ذبح الوحش، وبشكل مثير للدهشة بعد حصاد اللحم من المخلوق تم توزيعه على السكان المحليين بأكملهم

يُعتقد أنه سيكون هناك ما يكفي من اللحوم لإطعام العديد من العائلات لأيام إن لم يكن لأسابيع.