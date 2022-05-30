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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يتابع مع Marzoli الإيطالية موقف توريد معدات الغزل الحديثة

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام خلال الاجتماع

التقى  هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام،كريستيان لوكاتيلي المدير العام لشركة Marzoli الإيطالية الرائدة في مجال تصميم وتصنيع آلات الغزل والنسيج.

وتعد شركة Marzoli إحدى الشركات الموردة لمعدات الغزل الحديثة، والتي كانت قد تعاقدت معها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس على توريد بعض آلات الغزل ضمن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج.

تابع  وزير قطاع الأعمال العام مع الشركة الإيطالية مدى جاهزية المعدات المتعاقد عليها، والبرنامج الزمني لشحنها تمهيدا لفتح الاعتمادات المستندية لتوريد الماكينات من خلال الشريحة الإيطالية ضمن برنامج تدبير التمويل لشراء الآلات الحديثة والبالغ قيمتها 540 مليون يورو عبر بنوك سويسرية وإيطالية، في إطار مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج.

من جانبه، أكد مدير شركة Marzoli حرص الجانب الإيطالي على التعاون مع مصر والمشاركة في المشروع الضخم والطموح لتطوير شركات القابضة للغزل والنسيج، وكذلك السعي الجاد نحو توريد معدات الغزل وفق البرنامج الزمني خاصة في ظل التحديات التي تواجه عمليات الشحن عالميا.

حضر اللقاء من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي، والمهندس ممدوح الديب العضو المنتدب للشؤون الفنية ، والدكتور عصام صادق العضو المنتدب للشؤون المالية.

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