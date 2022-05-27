وزير قطاع الأعمال : تكلفة تطوير مصانع الغزل والنسيج تتجاوز 25 مليار جنيه

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ؛ إن الطاقة الحالية لزراعة وتصنيع الأقطان تعادل 400% وليس فقط الكمية بل والجودة أيضا بأحدث الماكينات وأحدث نظم الإدارة مع تخريج الماكينات القديمة والتحديث لجميع الماكينات مع رفع كفاءة الماكينات التي تستطيع الإنتاج بشكل جيد .

وأضاف توفيق خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار في برنامج آخر النهار مع الإعلامي تامر أمين ؛ أنه تم تحديث الماكينات بحوالي 450 مليون يورو مع تطوير للماكينات القديمة لأنها تصنيع أوروبي ؛ مضيفا أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع تتجاوز الـ 25 مليار جنيه بتكاليف شاملة النظم الحديثة والتدريب والبنية التحتية وغيرها من التكاليف الخاصة بالتصنيع .

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الغزل تضاعفت من 37 ألف طن وتحولنا إلى 188 ألف طن وهكذا لكل قطاعات الصناعة من النسيج أو الملابس الجاهزة او الحليج ؛ مضيفا أنه من المستهدف دائما رفع الكفاءة في الجودة المطلوبة .

وأشار توفيق إلى أن تم دمج الشركات في كيانات معدودة بمجالس إدارة قوية وتم عمل حلقات متكاملة لصناعة الغزل والنسيج والتفصيل مع إنشاء جهة واحده للتسويق والبيع عن جميع المصانع والهدف من ذلك زيادة إنتاج المصانع بالطاقة القصوى .

ونوه الوزير إلى أن الهدف الحقيقي من كل ذلك هو العمل الجاد على القطن المصري المميز فيتم غزله ونسجه ثم تصميمه على أعلى مستوى للمنتج النهائي المطلوب عالميا .