محسن محيي الدين: الأعمال الفنية الجديدة لا تعيش كثيرا مثل الأعمال الفنية القديمة

أكد الفنان محسن محيي الدين، أن الأعمال الفنية الجديدة لا تعيش كثيرا مثل الأعمال الفنية والدرامية القديمة .

وقال محسن محي الدين في حواره في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة “ الأولى الفضائية”: "الجيل الجديد متأثر بالمحتوى الفني المقدم له في الدراما والسينما".

وتابع محسن محيي الدين: "الأعمال الفنية التي تقدم مستورده من الخارج ومش شبهنا".



وأكمل محسن محيي الدين: "صناعة السينما والدراما اختلفت كثيرا وأصبح هناك استعانة كبيرة بالتكنولوجيا والجرافيكس".

ولفت محسن محيي الدين: "زمان التفكير في أفكار مجتمعية ووضع حلول لها كان يغطي على فكرة التكنولوجيا".