مشجع أهلاوي من ذوي الهمم يدعم الفريق من المغرب قبل نهائي أفريقيا..شاهد

في لافتة مميزة من جماهير النادي الأهلي المؤازرة للفريق في المغرب، حرص مشجع من ذوي الهمم على الانضمام للتشجيع أمام الوداد المغربي، والمقرر أن تبدأ المباراة في التاسعة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب مركب محمد الخامس، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتمنى المشجع الأهلاوي أن يحقق الفريق المكسب بهذه البطولة رغم كل التحديات التي تواجه الفريق، ليكون اللقب الثالث على التوالي.

من جانب اخر، أكد ياسر عثمان سفير مصر في المغرب على استقباله آخر طائرة للنادي الأهلي والبالغ عدد مشجعي الفريق بها 400 مشجع قبل ساعات من مواجهة الوداد بنهائي دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم .



وقال ياسر عثمان في تصريحات إذاعية: "استقبلت اخر طائرة للنادي الأهلي والبالغ عدد المشجعين عددهم 400 مشجع".



وأضاف: "تدخلنا مع الاتحاد المغربي لحل أزمة التذاكر وبالفعل كان هناك تعاون ووصل اليوم مندوب من الاتحاد المغربي في المكان المخصص لتسليم التذاكر لمشجعين الأهلي لتوزيع التذاكر ".



وعن عدد المشجعين رد قائلا: "العدد سيكون ما بين 3000 وحتى 4000 مشجع لكن المدرج المخصص للنادي الأهلي سيكون مخصص له سواء امتلأ بالمشجعين أم لا".





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