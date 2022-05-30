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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المالية: مهتمون بالشفافية وإدارة موارد الدولة بشكل رشيد

وزير المالية
وزير المالية

كشفت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، تفاصيل حصول مصر على المركز الأول بالشرق الأوسط في «الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة» الذي تم نشره على مقياس البيانات «الباروميتر العالمي».

 

وقالت سارة عيد في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن وزارة المالية مهتمة بالشفافية والتواصل ونشر المعلومات الخاصة بالسياسات المالية في الموازنة العامة .

 

وأضافت سارة عيد: "وزارة المالية تدير موارد الدولة بشكل رشيد.. مؤشر البيانات الباروميتر مشروع دولي يجمع قواعد البيانات  المالية العامة".

 

وتابعت سارة عيد: " الباروميتر تسعى إلى تقييم مدى توفر البيانات والحوكمة والقدرة، وقد تم هذا المشروع التعاوني بتوحيد قواعد البيانات الخاصة بهذه الموضوعات".


وحصلت مصر على المركز الأول بالشرق الأوسط في «الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة» الذي تم نشره على مقياس البيانات «الباروميتر العالمي».

 

الباروميتر منصة جديدة تضم عددًا من المؤسسات الإقليمية والشركاء الموضوعيين، الذين يسعون إلى تقييم مدى توفر البيانات والحوكمة والقدرة، وقد تم هذا المشروع التعاوني بتوحيد قواعد البيانات الخاصة بهذه الموضوعات من جانب كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان – UNFPA، والشفافية المالية للمبادرة العالمية – GIFT، وشراكة الموازنة الدولية – IBP، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – OECD.

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت في حصد المركز الأول بالشرق الأوسط بمؤشر «الباروميتر»، وهو عبارة عن استبيان متخصص تم تصميمه وتجميعه بشكل تعاوني من جانب كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان - UNFPA، والشفافية المالية للمبادرة العالمية - GIFT، وشراكة الموازنة الدولية-  IBP، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – OECD، في قاعدة بيانات موحدة بهدف توفير البيانات اللازمة للقضايا الملحة وتقييم البلدان في جميع أنحاء العالم على مجموعة من المقاييس المقارنة القوية التي تركز على البيانات من أجل الصالح العام، على أن يكون ذلك في شكل قاعدة بيانات بسلاسل زمنية تتكرر كل عامين.

المالية الباروميتر سياسات مالية سارة عيد اخبار التوك شو

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