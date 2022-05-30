مهيب عبد الهادي: الأهلي يلعب ضد الوداد والكاف

هاجم الإعلامي الرياضي، مهيب عبد الهادي، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد تجاوزات كبيرة من جماهير الوداد، في مباراة النهائي الافريقي.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر تويتر: “الأهلي بيلعب ضد الوداد والكاف وافتح القوس”.

وطالب مهيب عبد الهادي، موسيماني بالتبديل السريع، وكتب: “معندكش وقت يا موسيماني.. أفشة وشريف”.



استقبلت شباك الأهلي الهدف الأول أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي.

الهدف الذي استقبله الأهلي جاء بعد 15 دقيقة من أحداث الشوط الأول.

الهدف هو الرابع لزهير المترجي في بطولة إفريقيا، والتمريرة الحاسمة الرابعة لـ أيمن الحسوني صانع ألعاب الوداد.

وتأخر الأهلي في النتيجة خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى منذ 2018.

ويعود آخر تأخر لـ الأهلي في النتيجة إلى إياب نهائي 2018 أمام الترجي التونسي مع الدقيقة 45 من الشوط الأول وهو ما استمر حتى نهاية المباراة.

ولم يتأخر الأهلي في آخر نهائيين للبطولة أمام الزمالك في 2020 ثم كايزر تشيفز في 2021.

معندكش وقت يا موسيماني. افشة وشريف — مهيب عبدالهادي (@moheebabdelhady) May 30, 2022 الاهلي بيلعب ضد. الوداد والكاف وافتح القوس — مهيب عبدالهادي (@moheebabdelhady) May 30, 2022



