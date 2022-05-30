عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع الأسعار عالميا

ألمانيا تشكك في فعالية الحظر الأمريكي على النفط الروسي

النفط الروسي
النفط الروسي

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على النفط الروسي لا يعطي التأثير المتوقع بسبب ارتفاع الأسعار في السوق العالمية.

وقال هابيك في بيان مقابلة مع شبكة “سي ان ان“ الأمريكية، “من الضروري من وجهة نظر أخلاقية حظر استيراد النفط الروسي، وربما لاحقًا، الغاز والبضائع الأخرى من روسيا. لكن الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على إمدادات النفط أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق العالمية، وبالتالي فإن روسيا تكسب المزيد من الأموال بمبيعات أقل من النفط وبالتالي فإن حظر النفط لم يكن له تأثير بعد، وبالطبع هذه مشكلة يتعين علينا إيجاد حل لها”.

وبرأيه، فإن العقوبات المفروضة على روسيا تؤتي ثمارها "لكنها تستغرق وقتًا أطول".

التايمز: شتاء مظلم في بريطانيا حال توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا

النفط يقفز فوق 121 دولارا للبرميل مع تخفيف الصين قيود كورونا

وتناقش دول الاتحاد الأوروبي فكرة فرض حظر على النفط من روسيا لمدة شهر تقريبًا، لكنها لا تستطيع حتى الآن التوصل إلى اتفاق.

وفي 8 مارس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارًا بحظر استيراد الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة.

وقال بايدن في ذلك الوقت: "نحظر استيراد الطاقة الروسية. وهذا يعني أنه لن يتم قبول النفط الروسي في الموانئ الأمريكية".

روسيا ارتفاع الأسعار بايدن الولايات المتحدة النفط المانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

محمد عشوب: سمير صبري له ابن آخر من فنانة معروفة

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

موضوعات متعلقة

التايمز: شتاء مظلم في بريطانيا حال توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا

إسبانيا تدق ناقوس الخطر بسبب التهاب الكبد الغامض عند الأطفال

بريطانيا تمنح تأشيرة عمل وإقامات لخريجي أفضل الجامعات

كارثة كبري.. أوكرانيا تعلن تسرب مادة الأمونيا في دونيتسك

واشنطن تطالب إيران بالإفراج عن ناقلتي نفط ترفعان علم اليونان

سيادتنا غير قابلة للمساومة.. الرئيس التونسي يأمر بطرد بعثة لجنة البندقية

قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب العراق

ارتفاع كبير في أسعار النفط مع تخفيف الصين قيود كورونا

ترشيحاتنا

اقتصاد الإمارات|غرفة دبي تستعرض سمات قانون الإفلاس الإماراتي

نظرة شاملة عن مرسيدس E CLASS كوبيه بالسوق السعودي .. صور

مدرب الوداد: أجبرنا الأهلي على التمرير الخاطئ وكنا مثل الريال أمام ليفربول

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

محمد عشوب: سمير صبري له ابن آخر من فنانة معروفة

فتاة العنكبوت| طفلة هندية بأربعة أذرع و4 أقدام.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة تُسلم جوائز الدورة 24 للمهرجان القومي للسينما

سمراء النيل..لماذا عشقت مديحة يسري آلان براندو المصري وهربت من حب العقاد؟

أحزان العم حسن حسني.. ما هي الصدمات الأربع المؤثرة في حياة قشاش السينما؟

الدنيا عندي هي..مدحت العدل يتغزل في ابنته بصور من حفل زفافها.. شاهد

فيديو

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

الأهلي يغادر فندق الإقامة إلى ملعب مباراة الوداد .. صور وفيديو

اكتفاء في المنتجات البترولية والسلع الأساسية .. مدبولي يكشف خطة الدولة خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ