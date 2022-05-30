ألمانيا تشكك في فعالية الحظر الأمريكي على النفط الروسي

ارتفاع الأسعار عالميا

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على النفط الروسي لا يعطي التأثير المتوقع بسبب ارتفاع الأسعار في السوق العالمية.

وقال هابيك في بيان مقابلة مع شبكة “سي ان ان“ الأمريكية، “من الضروري من وجهة نظر أخلاقية حظر استيراد النفط الروسي، وربما لاحقًا، الغاز والبضائع الأخرى من روسيا. لكن الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على إمدادات النفط أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق العالمية، وبالتالي فإن روسيا تكسب المزيد من الأموال بمبيعات أقل من النفط وبالتالي فإن حظر النفط لم يكن له تأثير بعد، وبالطبع هذه مشكلة يتعين علينا إيجاد حل لها”.

وبرأيه، فإن العقوبات المفروضة على روسيا تؤتي ثمارها "لكنها تستغرق وقتًا أطول".

وتناقش دول الاتحاد الأوروبي فكرة فرض حظر على النفط من روسيا لمدة شهر تقريبًا، لكنها لا تستطيع حتى الآن التوصل إلى اتفاق.

وفي 8 مارس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارًا بحظر استيراد الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة.

وقال بايدن في ذلك الوقت: "نحظر استيراد الطاقة الروسية. وهذا يعني أنه لن يتم قبول النفط الروسي في الموانئ الأمريكية".