بينها حظر 3 إذاعات.. المجلس الأوروبي يعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الثلاثاء، عن عقوبات جديدة ضد روسيا، وذلك بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي على تويتر: "قررنا فرض حزمة عقوبات صعبة على روسيا تتضمن إلغاء ارتباط بنك سيربنك، وحظر 3 إذاعات تابعة للحكومة الروسية، وفرض عقوبات على المسئولين الروس المشاركين في الحرب".

كما أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن التوصل لاتفاق بحظر تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال المجلس الأوروبي إن الاتفاق يغطي على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا.

فيما وافق الاتحاد الأوروبي على حظر 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية 2022، مؤكدا أنه تقرر خفض وارداته من النفط الروسي "بأكثر من الثلثين".

كما خصص الاتحاد الأوروبي مبلغ 9 مليارات يورو لأوكرانيا لتلبية احتياجاتها الفورية من السيولة.

