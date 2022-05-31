جنايات سوهاج تستأنف محاكمة 8 متهمين بحادث قطاري طهطا بسوهاج

تستأنف محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين وليد الأمير، وناجح عبدالحميد، بأمانة سر ماجد أمين، وطه حسين، نظر محاكمة 8 متهمين في قضية حادث قطاري طهطا؛ لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وكانت هيئة المحكمة (الدائرة التاسعة) قامت خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 26 أبريل الماضي، بإفراغ أحراز القضية والمتمثل في نموذج 67 حركة محل التزوير موضوع التهمة الأولى، وكذلك حرز الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثالث، والتي قررت المحكمة في جلستها السابقة بضمهما للجلسة، مع استمرار حبس المتهمين.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 26 من شهر مارس من العام الماضى عندما وجهت النيابة العامة لثمانية متهمين هم "أ . ص"51 عامًا، مساعد قائد القطار الإسباني رقم 2011 "ج . م" 54 عاما، قائد قاطرات، و"م . ع" 41 عاما، مساعد قائد قاطرات بهيئة سكك حديد مصر رقم 157، و"ع . ع" 50 عاما، قائد القطار المميز رقم 157.

و"م . خ" 46 عاما، مشرف قطار المميز رقم 157، و"أ. ص" 52 عاما، مساعد مشرف القطار رقم 157، و"س . ج" 53 عاما، ناظر محطة أقسام حركة السكة الحديد بأسيوط، و"ك . ي" 49 عاما، مراقب فني بالمراقبة المركزية بهيئة السكة الحديد بأسيوط، بأنهم تسببوا بالخطأ في موت 21 شخصا وإصابة 227 آخرين.