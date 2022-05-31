عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات سوهاج تستأنف محاكمة 8 متهمين بحادث قطاري طهطا بسوهاج

صدى البلد

تستأنف محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين وليد الأمير، وناجح عبدالحميد، بأمانة سر ماجد أمين، وطه حسين، نظر محاكمة 8 متهمين في قضية حادث قطاري طهطا؛ لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وكانت هيئة المحكمة (الدائرة التاسعة) قامت خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 26 أبريل الماضي، بإفراغ أحراز القضية والمتمثل في نموذج 67 حركة محل التزوير موضوع التهمة الأولى، وكذلك حرز الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثالث، والتي قررت المحكمة في جلستها السابقة بضمهما للجلسة، مع استمرار حبس المتهمين.

التعليم العالي: سداد تكلفة أجهزة مستشفى سوهاج الجامعي الجديد والافتتاح نهاية 2022

فجر مسألة قانون الأحوال الشخصية.. عبدالمنعم سعيد: الفن مارس دوره كمرآة للمجتمع

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 26 من شهر مارس من العام الماضى عندما وجهت النيابة العامة لثمانية متهمين هم  "أ . ص"51 عامًا، مساعد قائد القطار الإسباني رقم 2011  "ج . م" 54 عاما، قائد قاطرات، و"م . ع" 41 عاما، مساعد قائد قاطرات بهيئة سكك حديد مصر رقم 157، و"ع . ع" 50 عاما، قائد القطار المميز رقم 157.

و"م . خ" 46 عاما، مشرف قطار المميز رقم 157، و"أ.  ص" 52 عاما، مساعد مشرف القطار رقم 157، و"س . ج" 53 عاما، ناظر محطة أقسام حركة السكة الحديد بأسيوط، و"ك . ي" 49 عاما، مراقب فني بالمراقبة المركزية بهيئة السكة الحديد بأسيوط، بأنهم تسببوا بالخطأ في موت 21 شخصا وإصابة 227 آخرين.

سوهاج محكمة جنايات متهمين قطاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

أزمة تذاكر نهائي إفريقيا تشتعل.. اجتماع طارئ في الكاف بسبب الأهلي والوداد

موضوعات متعلقة

استولى على 4 ملايين جنيه.. سقوط مستريح سوهاج فى قبضة رجال الأمن

ترشيحاتنا

أحمد ناجي يحلل أخطاء محمد الشناوي أمام الوداد في نهائي أفريقيا.. فيديو

صحيفة: خطة إسرائيلية لزيادة التبادل التجاري مع مصر إلى 700 مليون دولار

أذكار بعد صلاة الفجر لاستقبال ذو القعدة .. أمران عظيمان لا تغفلهما

سويدية عمرها 103 أعوام تقفز بالمظلة محطمة الرقم القياسي العالمي.. فيديو

الصحة العالمية: التفشي المفاجئ لمرض جدري القرود مصدره غير معروف

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة للأطباء.. اكتشاف جنين داخل بطن رضيع عمره 40 يوما في الهند

وزيرة الثقافة تُسلم جوائز الدورة 24 للمهرجان القومي للسينما

سمراء النيل..لماذا عشقت مديحة يسري آلان براندو المصري وهربت من حب العقاد؟

أحزان العم حسن حسني.. ما هي الصدمات الأربع المؤثرة في حياة قشاش السينما؟

فيديو

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

الأهلي يغادر فندق الإقامة إلى ملعب مباراة الوداد .. صور وفيديو

اكتفاء في المنتجات البترولية والسلع الأساسية .. مدبولي يكشف خطة الدولة خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ