أحمد ناجي يحلل أخطاء محمد الشناوي أمام الوداد في نهائي أفريقيا.. فيديو



كشف أحمد ناجي مدرب حراس سيراميكا كليوباترا أخطاء محمد الشناوي حارس الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم ضد الوداد المغربي.



قال ناجي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الكرات الثانية كانت لصالح الوداد، والأهلي كان مُتحفظا زيادة عن اللزوم".



أضاف: "كان لابد من أن يتقدم محمد الشناوي حارس الأهلي بخطوة في كرة الهدف الأول، والكرة الثانية كان لابد أن يتصدى للكرة عن طريق تشتيتها على طرف الملعب وليس في العمق".



وختم حديثه قائلا: "لم يكن هناك أي عدل في ملعب محمد الخامس من الناحية الجماهيرية وهذا ساهم في خسارة الأهلي".

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول فى الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

وأضاف زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.