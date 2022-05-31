فيات توقف إنتاج كل سيارات البنزين بدءا من يوليو

قررت شركة فيات، التابعة للشركة الأم "ستيلانتس" التخلص من جميع طرازاتها العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي فقط اعتبارًا من يوليو 2022 لأن وأن تكون كل سياراتها المتوفرة بعد ذلك التاريخ بمحركات كهربائية.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في النقل والسيارات، تقول الشركة الإيطالية إنها قامت بتزويد 60٪ من تشكيلة أسطولها بالكهرباء في عام 2021 ، حيث حصلت فيات 500X و فيات تيبو على متغيرات هايبرد في وقت سابق من هذا العام.

كما زعمت شركة "فيات" أن إزالة كل موديلات الاحتراق الداخلي الخالص سيدعم الانتقال والتحول السريع إلى تبني السيارات الكهربائية وبالتالي تعزيز جهود النقل المستدام والفعال من حيث النظافة والتكلفة.

قال جريج تايلور ، المدير الإداري لشركة فيات و أبارث في المملكة المتحدة: "تمثل هذه الخطوة مهمة في تاريخ فيات ونقطة محورية على طريق التزامنا و تعهدنا بتوفير حلول تنقل مستدامة وبأسعار معقولة لجميع عملائنا. هذه الخطوة تفسح المجال لمركباتنا الكهربائية، التي تناسب المناطق الحضرية ".

بدأت العلامة التجارية الإيطالية أولى خطواتها الإستراتيجية للتحول الكهربائي بإطلاق فيات 500 هايبرد و فيات باندا الهايبرد في عام 2020. وسيفقد هذان الطرازان خيار محرك البنزين سعة 1.2 لتر، بدلاً من ذلك ، تم تزويدهم بوحدة هجينة بسعة 1 لتر ، تتكون من محرك ثلاثي الأسطوانات ذات تنفس طبيعي مقترن مع مولد تشغيل مدمج بسعة 12 فولت وبطارية 11 أمبير.