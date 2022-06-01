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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات تجسسية جديدة لـ BMW X6 M60i الكوبية

بي ام دبليو X6 M60i
بي ام دبليو X6 M60i الكوبيه

 

سبق وانتشرت صور تجسسية لسيارة  BMW  X6  المعدلة في شكلها القياسي وبعد تعديلها لتحمل شارة  M الرياضية، اليوم ، تم التقاط صور تجسسية جديدة لسيارة اختبارية من  بي ام دبليو  X6 M60i الكوبيه SUV للصانع البافاري بعد أن أجريت لها عملية فيس ليفت لتكون X6 M60i المحدثة ، والتي ستحل بديلا لسيارة X6 M50i وبذلك أفضل موديل في تشكيلة الفئة السادسة الذي يأتي في الترتيب أسفل X6 M المتصدرة للنطاق.

بي ام دبليو X6 M60i الكوبيه

من الناحية المرئية، يبدو هذا النموذج الأولي الاختباري تقريبًا مثل X6 القياسية من سلسلة LCI القادمة. في الواجهة الأمامية مصابيح أمامية أكثر نحافة ظاهرة وسط التمويهات مع توقع أن تكون الإضاءة ببصمة توقيع ضوئية جديدة ومختلفة عن الموديل الحالي، ستظل الشبكة الهوائية بنفس الحجم تقريبا، على الرغم من أنه قد تكون هناك تغييرات في الجزء السفلي من المصد الأمامي.

بي ام دبليو X6 M60i الكوبيه

في الجهة الخلفية من X6 M60i ، المصابيح الخلفية للسيارة الاختبارية مشابهة جدا للطراز الحالي ، لكن المعلومات المؤكدة أن طراز X6 المحسَّن ستتم ترقيته بمصابيح LED خلفية جديدة. ستكون هناك أيضًا تغييرات طفيفة في شكل المصد الخلفي وتشطيبات الشكل الخارجي لأنابيب العادم.

بي ام دبليو X6 M60i الكوبيه

أكبر تغيير من طراز M Performance الجديد مخفي تحت غطاء المحرك. هناك ، ستتخلى خليفة X6 M50i عن محركها التقليدي للارتقاء إلى المستوى الأعلى من القوة من خلال محرك S68 ذات الـ 8 سلندر الجديد سعة 4.4 لتر مزدوج التربو، وهو مطابق للمحرك الموجود تحت غطاء محرك X7 M60i. سيكون الدفع الكلي للعجلات قياسيا وعلبة التروس الأوتوماتيكية مكونة من 8 سرعات قياسية ونتوقع أن يكون خرج الطاقة الإجمالي حوالي 530 حصانًا (390 كيلووات).

 

داخل قمرة القيادة، سيتم ترقية X6 LCI بنظام المعلومات والترفيه الجديد iDrive 8 من BMW مع شاشة من الناحية إلى الناحية الأخرى للسيارة موضوعة في إطار زجاجي واحد قابل للانحناء، هذه التكنولوجيا الأحدث من ميونيخ متاحة الآن في العديد من الطرز في تشكيلة BMW ، بما في ذلك X7 وحتى 2 Series Coupe.

 

من المتوقع أن تكشف "بي ام دبليو" رسميا عن طراز BMW X6 M60i في أواخر العام الحالي مع بقية تشكيلة إم برفورمانس الجديدة.

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