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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم ب 8 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور 31-5-2022

أسواق الخضروات
أسواق الخضروات

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الثلاثاء 31 مايو 2022، تباينا وسجلت أسعار الطماطم في الجملة سعر 8 جنيهات للكيلو، وورق العنب البناتي بـ 22 جنيها للكيلو والفلفل الحامي بـ 12 جنيها.

ويستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

وصل سعر الطماطم إلى 8 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 2.25 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 4.5 جنيه للكيلو، والجزر بدون عروش 4 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 6 جنيهات للكيلو.

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ووصل سعر الباذنجان البلدي إلى 6 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 4.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ  10 جنيها، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 8 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 12 جنيها، والألوان بـ 12 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 7 جنيهات.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 7 جنيهات، والخيار البلدى 12 جنيها، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 5 جنيهات، ووصل سعر السبانخ إلى 4.5 جنيه للكيلو، والقلقاس بـ 6 جنيهات، والبطاطا بـ 3.5 جنيه للكيلو، والثوم بـ 5.5 جنيه، واللفت بـ2.7 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الفول الأخضر إلى 6 جنيهات.

ووصل سعر ورق العنب البناتي إلى 22 جنيها للكيلو، وورق العنب البلدي بـ 40 جنيها للكيلو، والخرشوف الـ 5 وحدات بـ 17.5 جنيه، والفجل الأحمر بـ 4 جنيهات للكيلو، وقرع العسل "6 كيلو" بـ 24 جنيها.

فيما يتعلق بالفاكهة، وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 3.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة إلى 7.5 جنيه، واليوسفي إلى 7 جنيهات، والجريب فروت إلى 7 جنيهات، والليمون البلدي بـ 11 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب المستورد الأسود 25 جنيها للكيلو، ووصل سعر البلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، وبلح ثلاجة إلى 8 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيها، والجوافة إلى 10  جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 8 جنيهات.

وسجلت الفراولة سعر 9 جنيهات للكيلو، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 20 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى المستوردة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو، والنبق بـ12 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو.

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