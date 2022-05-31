بينهم موظفون.. التحقيق مع 161 مشتبهاً بتهم الرشوة والتزوير بالسعودية

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر شوال ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (3835) جولة رقابية، والتحقيق مع (161) مشتبهاً فيه من ضمنهم موظفون من وزارات: (الدفاع، الداخلية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وتوقيف (41) مواطناً ومقيماً.

وقالت الهيئة: وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير) بحسب صحيفة سبق السعودية .

وأضافت أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

ولحماية المال العام والحفاظ عليه دعت الهيئة إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:

الهاتف المجاني: 980

البريد الإلكتروني:

[email protected]

الفاكس: 0114420057