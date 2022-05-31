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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انسى نزلات البرد واكتشفي فوائد الطحينة للسعال وطريقة استخدامها

طريقة عمل خلطة الطحينة
طريقة عمل خلطة الطحينة و العسل لعلاج السعال

فوائد الطحينة للسعال.. الطحينة تستخرج من بذور السمسم وتستخدم في العديد من المأكولات الشهية لا يقتصر دور الطحينة على الطعام  و لكن يتعداها ليستخدم في العديد من العلاجات المنزلية فهي غنية بالعناصر المغذية و المفيدة حيث تحتوي على أنواع مختلفة من البروتينات و المعادن والفيتامينات.

إضافة إلى ذلك الطحينة تحتوي على مضادات أكسدة فعالة وذات تأثير قوي، كما أن الطحينة مقاومة للأمراض والبكتيريا وتعمل على تقوية جهاز المناعة.

 

كشف موقع هيلثي فوائد الطحينة في علاج الكحة والسعال، وكيف يمكن لنا عمل خلطة الطحينية للكحة.

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أهم فوائد الطحينة للسعال والكحة:


فائدة الطحينة للسعال تأتي من كون الطحينة من المواد الغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية الضرورية للجسم، لذا ينصح مرضى البرد والكحة الشديدة بتناولها ولكن بجانب إضافة العسل لها حتى تعطي نتيجة أفضل.

وتمتاز الطحينة خاصة السائلة بأنها علاج فعال وقوي لمشكلة الكحة المزمنة وخاصة عن طريق خلطها بالعسل وتناولها يوميا ومن أهم فوائد الطحينة للسعال و الكحة:

تخلص الجهاز التنفسي من المشاكل المرتبطة به.
كما تعالج مشكلة السعال والكحة الشديدة.
تعالج نزلات البرد.
تعمل على تنشيط الجسم وتمده بالطاقة التي تمنحه الدفء.
كما تعالج الالتهابات الرئوية.
تزيد من مناعة الجسم.
تعالج ضيق التنفس.
كما تعمل على طرد البلغم.
 

فوائد الطحينة والعسل للكحة:


فوائد الطحينة والعسل حيث يعتبر خليط الطحينة والعسل من أفضل الطرق العلاجية المنزلية في علاج السعال أو الكحة, حيث تحتوي الطحينة العديد من العناصر المفيدة لمقاومة البرد والبكتيريا المسببة للسعال و الالتهاب الرئوي و كذلك فوائد العسل متعددة فهو مضاد قوي لمختلف انواع البكتيريا و يساعد في ترميم الخلايا و الانسجة المتضررة.

مكونات وصفة الطحينة للكحة:

ملعقتان من العسل الطبيعي.
ملعقتان من الطحينة.
عصير نصف ليمونة.


طريقة عمل خلطة الطحينة و العسل لعلاج السعال:

يتم مزج العسل مع الطحينة و بعدها يتم أضافة عصير الليمون.
ثم يتم تحريك المزيج بشكل جيد حتى يمتزج.
يوضع في الثلاجة من أجل الاستخدام اليومي.
يتم تناول ملعقة من المزيج في الصباح و ملعقة في المساء.
يساعد هذا المزيج في علاج معظم مشاكل الجهاز التنفسي مثل السعال والكحة والربو وغيرها.

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