نشرة المرأة والصحة.. أمراض مرتبطة بـ السعال وأضرار الإفراط في تناول الليمون

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

السعال هو رد فعل طبيعي وهو طريقة جسمك لإزالة المهيجات من الممرات الهوائية العلوية (الحلق) والسفلية (الرئتين)، يساعد السعال جسمك على الشفاء وحماية نفسه.

ويصاب البعض بـ السعال نتيجة الإصابة بـ كورونا أو الربو أو عدوى الجهاز التنفسي ، أو بسبب صعوبات في البلع.

في حين أن السعال العرضي أمر طبيعي ، فإن استمرار السعال قد يكون علامة على وجود مشكلة طبية، يعتبر السعال "حاداً" إذا استمر أقل من ثلاثة أسابيع، يعتبر "مزمنًا" إذا استمر لأكثر من ثمانية أسابيع (أربعة أسابيع عند الأطفال).

يروج بعض الخبراء والمشاهير لماء الليمون لقائمة طويلة من الفوائد ، بما في ذلك منع الجفاف ، والمساعدة على الهضم ، ودعم فقدان الوزن.

لكن تناول الكثير من المشروب الحمضي الليمون يمكن أن يكون له آثار جانبية ضارة ، خاصة إذا كنت عرضة للارتجاع أو إضافة كميات وفيرة من عصير الليمون إلى الماء.

ماسك الجيلاتين من أكثر الوصفات الطبيعية الفعالة فى شد البشرة والتخلص من التجاعيد مما يساعد فى الحصول على إطلالة شبابية.

نعرض لكم طريقة عمل ماسك الجيلاتين والأفوكادو، وفقا لما جاء في موقع "بولد سكاي".

أيام قليلة و يهل شهر رمضان الكريم ومع حلول هذه المناسبة يحرص الكثير من الأشخاص والأسر على متابعة برامج المقالب، ولكن على الرغم من ذلك يحذر الخبراء من مشاهدتها وبالأخص للأطفال.

قال وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إن برامج المقالب انتقلت من مرحلة البرامج التلقائية التي تحتوي على فطرة شديدة ومتنوعة التي تتسم بتجديد الأفكار إلي مرحلة الضحك المصنوع وأصبحت برامج المقالب مليئة بمشاهد السخرية والعنف التي تهدم الذات وتؤثر على الشخصية بالسلب بالأخص على الأطفال.

التوتر والقلق من أكثر الأشياء المدمرة للصحة وتزيد احتمالات الإصابة بأمراض عديدة مثل السكري والزهايمر والقلب وتساقط الشعر والشيخوخة المبكرة.. وبطبيعة الحياة نتعرض للتوتر دون إرادتنا، فكيف نتغلب عليه؟