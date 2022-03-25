عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أمراض مرتبطة بـ السعال وأضرار الإفراط في تناول الليمون

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

غير كورونا.. ما هي الأمراض المرتبطة بـ السعال؟

السعال هو رد فعل طبيعي وهو طريقة جسمك لإزالة المهيجات من الممرات الهوائية العلوية (الحلق) والسفلية (الرئتين)، يساعد السعال جسمك على الشفاء وحماية نفسه.
ويصاب البعض بـ السعال نتيجة الإصابة بـ كورونا أو الربو أو عدوى الجهاز التنفسي ، أو بسبب صعوبات في البلع. 
في حين أن السعال العرضي أمر طبيعي ، فإن استمرار السعال قد يكون علامة على وجود مشكلة طبية، يعتبر السعال "حاداً" إذا استمر أقل من ثلاثة أسابيع،  يعتبر "مزمنًا" إذا استمر لأكثر من ثمانية أسابيع (أربعة أسابيع عند الأطفال).

ما هي أضرار الإفراط في تناول الليمون؟.. تعرف عليها

يروج بعض الخبراء والمشاهير لماء الليمون لقائمة طويلة من الفوائد ، بما في ذلك منع الجفاف ، والمساعدة على الهضم ، ودعم فقدان الوزن.

لكن تناول الكثير من المشروب الحمضي الليمون  يمكن أن يكون له آثار جانبية ضارة ، خاصة إذا كنت عرضة للارتجاع أو إضافة كميات وفيرة من عصير الليمون إلى الماء.

طريقة عمل ماسك الجيلاتين والأفوكادو لشد البشرة

ماسك الجيلاتين من أكثر الوصفات الطبيعية الفعالة فى شد البشرة والتخلص من التجاعيد مما يساعد فى الحصول على إطلالة شبابية.

نعرض لكم طريقة عمل ماسك الجيلاتين والأفوكادو، وفقا لما جاء في موقع "بولد سكاي".

قبل رمضان.. تعرف على مخاطر مشاهدة برامج المقالب

أيام قليلة و يهل شهر رمضان الكريم ومع حلول هذه المناسبة يحرص الكثير من الأشخاص والأسر على متابعة برامج المقالب، ولكن على الرغم من ذلك يحذر الخبراء من مشاهدتها وبالأخص للأطفال.

قال وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إن برامج المقالب انتقلت من مرحلة البرامج التلقائية التي تحتوي على فطرة شديدة ومتنوعة التي تتسم بتجديد الأفكار إلي مرحلة الضحك المصنوع وأصبحت برامج المقالب مليئة بمشاهد السخرية والعنف التي تهدم الذات وتؤثر على الشخصية بالسلب بالأخص على الأطفال.

 

أبرزها البقدونس.. أطعمة غير متوقعة تعالج التوتر والقلق

التوتر والقلق من أكثر الأشياء المدمرة للصحة وتزيد احتمالات الإصابة بأمراض عديدة مثل السكري والزهايمر والقلب وتساقط الشعر والشيخوخة المبكرة.. وبطبيعة الحياة نتعرض للتوتر دون إرادتنا، فكيف نتغلب عليه؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

هبوط جديد فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الجمعة

وفاة الفنان أحمد حلاوة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

قبل وفاته.. أحمد حلاوة يكشف نصيحة الشيخ الشعراوي له بخصوص اعتزال الفن

الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

أسعار الدولار اليوم الجمعة 25 مارس 2022

ترشيحاتنا

تقدم كبير.. واشنطن تعلن تطورا جديدا في مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران

لماذا نزل القرآن ؟وكم ليلة قدر في العام؟.. أسرار لا يعرفها كثيرون

سيدي با مدافع السنغال السابق: لم أتمنى مواجهة مصر.. الفراعنة يريدون الانتقام.. ورقم "12" كلمة السر في المباراة | حوار

خطيب الجامع الأزهر: التكافل ووحدة الصف ضمانة لتحقيق أمن المجتمع واستقراره

خير ما تستقبل به رمضان..خطيب المسجد النبوي يوصي بالمداومة على هذا العمل

وزير الأوقاف: إذاعة القرآن الكريم تاريخ عظيم من العطاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

معجون وتقويم.. مراحل تطور طب الأسنان عند المصريين القدماء

المؤبد والمشدد لمسئولين بتعليم أكتوبر وأوقاف الجيزة.. فيديو جراف

تفاصيل القبض على صاحب أتيليه يصور النساء بغرفة البروفة.. فيديو جراف

فلس واكتئاب.. ماذا قال الإعلامي توفيق عكاشة بعد تأييد حبسه 3 أشهر

المزيد

ساحة رأي

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ