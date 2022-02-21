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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ساعات من انطلاقها.. إقبال كبير من جمهور موسم الرياض على "تجربة رامز"

رامز جلال
رامز جلال

انطلقت مساء أمس، “تجربة رامز” لأول مرة في بوليفارد رياض سيتي، وهى تجربة جديدة مستوحاة من برامج المقالب التي قدمها رامز جلال على مدار أعوام.

 

وشهدت التجربة، إقبال وتفاعل كبير من الجمهور العربي فى أول أيام عرضها، وتستمر حتى 26 من فبراير الجارى في منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، إحدى المناطق الترفيهية لموسم الرياض.

 

شروط تجربة رامز 

 

ونشر موقع حجز تذاكر الدخول بعض الشروط الخاصة بالجمهور للمشاركة، من ضمنها منع دخول الأطفال ممن هم أقل من 10 سنوات، ونصح بعدم دخول كل من لديهم أمراض في القلب أو رهاب الأماكن المغلقة للحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامة في كل الأوقات.

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رامز جلال يتصدر تريند تويتر والسبب تركي آل الشيخ

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رضا عبد العال: مقلب رامز جلال حقيقي ولو كنت أعرف لن أقبل بأقل من 5 ملايين جنيه

رامز جلال يتصدر تويتر

 

تصدر النجم رامز جلال، موقع التغريدات "تويتر"، وجاء هاشتاج تجربة رامز جلال، بقائمة الأكثر تداولاً عبر الموقع حيث دشن مستخدمو «تويتر»  الهاشتاج، بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ، عن   ضم "تجربة رامز" لأول مرة في الشرق الأوسط بفعاليات موسم الرياض.

تركى آل شيخ يروج لـ تجربة رامز 


ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعوديه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الرسمي لـ تجربة رامز، وعلق عليه قائلاً ،:"تجربة رامز … الجمهور بيجرب ويعيش المقالب لأول مرة في بوليفارد رياضي سيتي بكرة الأحد".

وحرص رامز، على توجيه الشكر لـ المستشار بإعادة نشر المنشور، وكتب عليه، :"شكر خاص المستشار تركي آل الشيخ على دعمه اللا محدود على تجربة رامز لأول مره في الشرق الاوسط... انتظرونا في بوليفارد رياضي سيتي".

رامز جلال في جوائز “joy awards”:


جدير بالذكر أن الفنان رامز جلال، حصد مؤخراً جائزة البرنامج الأكثر مشاهدة في حفل توزيع جوائز "joy awards" والذي ينظمه موسم الرياض ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه بمعالي المستشار تركي آل الشيخ، بالرياض.

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