رضا عبد العال: مقلب رامز جلال حقيقي ولو كنت أعرف لن أقبل بأقل من 5 ملايين جنيه

أكد الكابتن رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك منتخب مصر السابق، أنه لم يكن يعلم بحقيقة مقلب برنامج رامز جلال حينما شارك في أحد مواسمه ولم يحصل على المبالغ الضخمة التي يروج لها البعض على السوشيال ميديا، قائلا: "لو اعرف أن رامز جلال بيعمل فيا مقلب والله ما كنت سافرت".

وأضاف رضا عبد العال، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم على قناة القاهرة والناس، أنه تفاجئ بمقلب رامز جلال ورفض عرض الحلقة، متابعا: "تفاجأت بالمقلب وقلت ارفض العرض وقعدنا ساعة ونص لحد ما اقتنعت ومخدش الفلوس اللى في دماغي الناس".

واستكمل: "أنا اصلا كنت متعاقد مع ام بى سي ولكن حصلت على مكافاة رمزية بعد حلقة البرنامج، ولو اعرف أن ده برنامج رامز جلال من الأساس والله ما أخذ أقل من 5 مليون جنيه".