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الإذاعة المصرية: سنصدر تطبيقا إلكترونيا وطورنا لغة الحوار في شبكة القرآن الكريم

محمد نوار رئيس الإذاعة
محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية

قال محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، إنّ الإذاعة ستطلق تطبيق على الهواتف المحمولة بالتعاون مع شركاء دون تكلفة، لنقل كل برامج شبكات الإذاعة وإذاعة الأغاني، لافتًا إلى أن تطوير الشبكات مثل البرنامج العام تأخّر بسبب جائحة كورونا، كما سيتم تطوير البرنامج العام في إذاعة صوت العرب.


وأضاف نوار في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين الإعلامي محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد: "نسير قدما إلى الأمام وبدأنا خطة التطوير من عامين إلى 3 أعوام، لكن جائحة كورونا عطلتنا لمدة عامين عن إنجاز ما كنا سننجزه". 


وتابع رئيس الإذاعة المصرية: "نراجع شرائح المجتمع والفئات المختلفة، وبخاصة أننا مطالبون بالتوجه إلى الشباب؛ لأنهم يمثلون 60% من الكتلة السكانية، وبالتالي سنقدم لهم أكثر من محطة وشبكة إذاعية، ولدينا الكثير من الشركاء، مثل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقنواتها ومحطاتها الإذاعية كافة، وبالتالي فنحن نُكمل بعضنا بعضا".

 
وأردف محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، أنه جرى تطوير لغة الحوار في شبكة القرآن الكريم، حيث أصبحت تتحدث بلغة العصر، والبرامج أقصر، حيث لا تتعدى مدة البرنامج دقيقتين لأن الشباب ليس جاهزا لسماع برنامج مدته ساعة أو نصف ساعة، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد مجموعة من البرامج مثل دقيقة فقهية وومضة تفسيرية وخاطرة دعوية وإشراقة قرآنية ودقيقة عقائدية، حيث سيستمع إليها الجميع.

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