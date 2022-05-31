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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هتسخن الجسم.. أخصائي تغذية يحذر من إضافة توابل معينة إلى الطعام

التوابل
التوابل

قال خبير الصحة وأخصائي التغذية سوربي أجروال: يشتهر المطبخ الهندي بمذاقه الغني ونكهته وملمسه، والذي يمكنه على الفور تحسين مذاق أي طعام شهي.

وهناك توابل لها خصائص مختلفة ويجب استخدامها مع الأخذ في الاعتبار الموسم - التوابل مثل العجوين، الفلفل الأحمر ، الكركم، الزنجبيل أو الثوم لها فاعلية ساخنة، إضافة هذه التوابل إلى وجبات الصيف يمكن أن تزيد من حرارة الجسم، وتسبب أمراض الجهاز الهضمي وعدم الراحة، والطفح الجلدي، وحب الشباب.

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وأوصى باستخدام التوابل ذات الفاعلية الباردة خلال هذا الطقس مثل الشمر والميثي وبذور الكزبرة، ولها تأثير تبريد على الجسم وتساعد في التحكم في درجة حرارة الجسم وسط موجة الحرارة الحارقة.


١- الزنجبيل


يحتوي الزنجبيل على خصائص طبية قوية مثل الجنجرول الذي يساعد في تقليل انتفاخ البطن وتحسين الهضم ، ولكن الإفراط فيه يمكن أن يؤدي إلى اضطراب المعدة والإسهال. ومع ذلك ، فإن مضغ كمية صغيرة منه يمكن أن يساعد دائمًا في تعزيز عملية الهضم.

٢- الثوم البودرة

الثوم غني بالمغذيات ومضادات الأكسدة ، لكن إضافة الكثير من هذه التوابل الشائعة إلى وجبات الطعام خلال فصل الصيف يمكن أن يولد في الواقع حرارة وعرقًا في الجسم. ومع ذلك ، فإن تناول معتدل من هذه التوابل يساعد في تقليل مستويات LDL ، وتعزيز المناعة والتمثيل الغذائي.

٣- الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر والتوابل الأخرى التي أساسها الفلفل الحار غنية بالكابسيسين ، وهي مادة كيميائية تضفي مذاقًا ونكهة حارة على الأطباق الشهية. وجود هذا المكون يحفز الخلايا العصبية الحسية مسببة الحرارة والعرق وزيادة درجة حرارة الجسم.

التوابل الطفح الجلدي الفلفل الاحمر الكركم الثوم البودرة حرارة الجسم

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