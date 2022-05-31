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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس العراق يتلقى دعوة رسمية من مصر لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ

الرئيس العراقي يتلقى
الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية لحضور قمة المناخ في شرم الشي

تلقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم  دعوة لحضور مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم. 


وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن ذلك جاء خلال استقبال صالح، اليوم، سفير مصر لدى العراق وليد محمد.


وأكد صالح متانة العلاقات العراقية المصرية، وضرورة العمل على رفع مستوى التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وكل المنطقة.
من جهته نقل السفير المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس العراقي، ووجه له دعوة رسمية لحضور مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ.


وأشار إلى اعتزاز القيادة المصرية بالعلاقات مع العراق، والتطلع نحو تعزيزها في مختلف المجالات، والتزام مصر بدعم أمن واستقرار العراق وشعبه.


تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا.

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