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رئيس التحرير
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توك شو

مدبولي: توافر قاعدة بيانات عن الصناعات داخل أفريقيا بوابة تحقيق التكامل

مصطفى مدبولي، رئيس
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية بناء قاعدة بيانات عن الصناعات المتواجدة داخل قارة إفريقيا، وتحديد احتياجات كل دولة، متابعا: بناء قاعدة البيانات مسئولية الاتحاد الأفريقي والمفوضية الاقتصادية.
 

وأضاف خلال كلمة  بمؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة”، أن توافر بنية أساسية وقاعدة بيانات وتوحيد مواصفات بين الدول الأفريقية سيكونان سببا في إنطلاق أفريقيا وتحقيق التكامل.

وأوضح أن التجارة البينية لن تزيد دون وجود شبكة طرق تربط بين دول أفريقيا وبعضها البعض، بالإضافة إلى وجود حركة تكامل مابين المطارات والموانئ في دول أفريقيا.

 

مدبولى مجلس الوزراء قارة افريقيا الاتحاد الافريقي مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” اخبار التوك شو

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