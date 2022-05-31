مع زيادة الطلب.. 52 مليون جنيه ارتفاعا في أرباح مصر لصناعة الكيماويات

كشفت شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام،عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 44.9 % خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري.

وأعلن مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات أنها سجلت صافي ربح بلغ 170.47 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 117.63 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وكانت مصر لصناعة الكيماويات، سجلت صافي ربح بلغ 148.39 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بقيمة 107.55 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 399.09 مليون جنيه مقابل 356.01 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت مصر لصناعة الكيماويات ارتفاع صافي ربح الفترة، إلى ارتفاع أسعار بيع منتجات الشركة، وزيادة كميات الإنتاج لارتفاع الطلب على منتجات الشركة.

وعدلت شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام مستهدف الربح في الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2022- 2023، بسبب أسعار صرف الجنيه مقابل العملات في ضوء المستجدات السياسية والاقتصادية.

وتنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما ،و تعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة فى صناعة الكيماويات فى مصر والشرق الأوسط تمتلك مصنع رئيسى يقع فى المكس بالإسكندرية.

تمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من اسهم الشركة. فى حين يمتلك القطاع الخاص باقى اسهم الشركة.