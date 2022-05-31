عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مع زيادة الطلب.. 52 مليون جنيه ارتفاعا في أرباح مصر لصناعة الكيماويات

أرشيفية
أرشيفية

كشفت شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام،عن  ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 44.9 % خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري.

وأعلن مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات  أنها سجلت صافي ربح بلغ 170.47 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 117.63 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

محمد عمران: نتوقع نمو نشاط التمويل الاستهلاكي لـ50 مليار جنيه خلال 2026

وزير قطاع الأعمال يتابع مع Marzoli الإيطالية موقف توريد معدات الغزل الحديثة

وكانت مصر لصناعة الكيماويات، سجلت صافي ربح بلغ 148.39 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بقيمة 107.55 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 399.09 مليون جنيه مقابل 356.01 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت مصر لصناعة الكيماويات ارتفاع صافي ربح الفترة، إلى ارتفاع أسعار بيع منتجات الشركة، وزيادة كميات الإنتاج لارتفاع الطلب على منتجات الشركة.

وعدلت شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام  مستهدف الربح في الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2022- 2023، بسبب أسعار صرف الجنيه مقابل العملات في ضوء المستجدات السياسية والاقتصادية.

وتنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما ،و تعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة فى صناعة الكيماويات فى مصر والشرق الأوسط تمتلك مصنع رئيسى يقع فى المكس بالإسكندرية.

تمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من اسهم الشركة. فى حين يمتلك القطاع الخاص باقى اسهم الشركة.

قطاع الاعمال العام القطاع الخاص مصر لصناعة الكيماويات العام المالى الجارى الموازنة التقديرية Finanace Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

صحف جزائرية تهاجم فوزي لقجع عقب تصريحاته بشأن انتهاء عهد فساد الكرة

سماح أنور في لقاء سابق: والد ابني أدهم مات وسمير صبري كان سري

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

ترشيحاتنا

محمد فضل ردا على فوزي لقجع: بطولات الأهلي بعرقه

أحمد موسى: اتحاد الكرة المسئول عن حرمان مصر من تنظيم نهائي إفريقيا

شاهد.. عاصفة وفيضانات تقتل 100 شخص في البرازيل.. أحدهم فقد 11 شخصا من عائلته

الأرصاد: انخفاض 3 درجات في الحرارة بدءاً من الغد.. شاهد

سفير مصر في بودابست يلتقي رئيس البرلمان المجري ويسلمه دعوة لزيارة القاهرة

هطبطب عليهم.. أحمد موسى يطالب بحوافز إضافية للمزارعين لتشجيعهم على توريد القمح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

طيار هندي يفاجئ زوجته على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث

فيديو

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

محمود سعد : حكاية زواج سمير صبري من فنانة شائكة جدًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ