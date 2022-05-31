محي إسماعيل بعد غياب الجمهور عن حفل توقيع كتابه: فين الناس؟

تأخر الفنان محي إسماعيل عن موعد حضور حفل توقيع روايته الجديدة "جراح النفوس" في انتظار وصول ضيوف الحدث الهام بالنسبة له.

وفور وصول محي إسماعيل لقاعة الكلمة بساقية الصاوي فوجيء بوجود عدد قليل من الحضور فكان أول رد فعل له "فين الناس؟".



وقال الفنان محي إسماعيل إنه أصيب بحالة من الاكتئاب الشديد الموثقة بالروشتات والمستندات الطبية، ونصحه الأطباء بضرورة العلاج والسفر.

وكشف “ إسماعيل” عن خروجه في رحلة استكشافية وسفره إلى عدة دول، وعودته فور انتهاء أمواله ليقرر كتابة رواية جديدة تدور حول الأمل وتحوي في أحداثها الكثير من السيرة الذاتية له وانتقاله من مكان لآخر.

يعقد قيصر السينما النجم الكبير محي إسماعيل حفل توقيع لروايته " جراح النفوس " ويعقبها ندوة حول تجربته في عالم الكتابة وتدير الندوة الكاتبة الكبيرة عزة هيكل أستاذ الادب المقارن ،وعلي المنصة الناقد الكبير مدحت الجيار ، اليوم الثلاثاء الساعة السابعة بقاعة الكلمة بساقية الصاوي بالزمالك .

يقول النجم محي إسماعيل في مقدمة روايته : إنني أخاطب التجربة الإنسانية على الساحة الدولية في روايتي الأدبية "جراح النفوس" لأثبت أن العدالة بدون قوة عجز والقوة بدون عدالة طغيان.

وأضاف : لقد استطاع منير عز الدين بإرادته التي لا تعرف المستحيل وفي رحلته غير المسبوقة في التاريخ أن يلتقي بمسئولي العالم الذين يرسمون خط سير البشرية فماذا حدث؟ وكيف كان اللقاء؟ .