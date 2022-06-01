ميدو بعد انتقاده مستوى لاعبي الأهلي: ردود فعل الجمهور أثلجت صدري|فيدبو

أشاد أحمد حسام ميدو بردود أفعال جمهور الأهلي بعد تعليقه على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جميع أصدقائي من جمهور الأهلي أشادوا بحديثي، بعد ما انتقدت بعض اللاعبين وكذلك المسئولين عن اختيار المحترفين والصفقات" .

وأضاف: "عندما نرى أمرًا جيدًا في الأهلي نشير إليه ولكن لابد من تسليط الضوء على السلبيات أيضًا".

وواصل: "ردود أفعال الجماهير خاصة الأهلاوية، أثلجت صدري، وهذا الأمر بالنسبة لي هو هدفي الإعلامي".

واختتم حديثه قائلا: "أكبر نجاح بالنسبة لأي إعلامي هو نقل ما يريد الجمهور أن يتحدث عنه".

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