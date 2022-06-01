واقعة شديدة الغرابة.. رجل يخلع ملابسه ويصرخ في ركاب طائرة باسكتلندا

تشهد الرحلات الجوية حدوث وقائع وغرائب، فمؤخرًا قام رجل بخلع ملابسه وأصبح عاري الصدر، وبدأ في العراك والسباب والألفاظ الكريه على الركاب قبل أن يتم إبعاده من الطائرة.

انتشر مقطع فيديو على تيك توك، ويظهر خلاله رجلاً نصف عارٍ يصيح على الركاب وهم ينتظرون إقلاع الطائرة في مطار أدنبرة في اسكتلندا.

كان الرجل يقف في الممر ويتجادل مع رجل ، قائلاً: "أنا لا أحترم أحد، أنا لست شخصًا غير محترم"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

في مقطع آخر ، حاول اثنان من أفراد طاقم الطائرة التابعة لـ شركة ريان آير التدخل وإقناع أحد الركاب الآخرين بعدم التفاعل مع الرجل المشاغب.

كما شوهد الراكب العاري بينما احنفظ فوق رأسه بـ القبعة البحرية الداكنة وهو يقوم بإيماءات والرجل يصرخ في وجهه: "ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟".

وقال متحدث باسم شركة "ريان آير": "إن طاقم هذه الرحلة من إدنبرة إلى مالطا، طلب مساعدة الشرطة فور وصولها بعد أن تسبب أحد الركاب في اضطراب الرحلة".

وأكمل :"هبطت الطائرة بشكل طبيعي ، وأبعدت الشرطة هذا الراكب قبل أن ينزل باقي الركاب بسلام من الطائرة".

وجاءت تلك الواقعة بعد أن سافر زوجان إلى بولونيا بإيطاليا بدون ملابس لحضور حفل زفاف بسبب فوضى الأمتعة، حيث فشلت شركة الطيران في إيصال أمتعة الركاب إليهم وأصبحوا بلا ملابس تناسب حفل الزفاف.