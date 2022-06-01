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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى وروز عمل فني يجمع يسرا ونيللي كريم .. تفاصيل

نيللي وروز
نيللي وروز

أعلن الممثل أحمد وفيق، عن مشاركته في عمل فني بعنوان “ليلى وروز” من بطولة يسرا ونيللي كريم.

كتب أحمد وفيق من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: "ليلى وروز .. قريباً .. تأليف السيناريست البريطاني كريس كول، واخراج المخرج البريطاني ادريان شيرجولد.

يذكر أن شاركت نيللي كريم، في السباق الرمضاني الاخير بمسلسل “فاتن أمل حربي” الذي حقق نجاح كبير جداً.

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وقالت نيللي كريم: أنا لا أطرح قضية، وإنما أقدم عمل درامي جيد ومن خلاله يمكن طرح القضية، لأن الاستمتاع بالمشاهد مطلوب في العمل.

وأضافت “كريم”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، أنها لا تسعى لتقديم القضايا المختلفة في كل أعمالها، وإنما للقصص المتنوعة كالأعمال الكوميدية مثل “100 وش”.

وتابعت: “أنا بقدم  قصة فاتن أمل حربى  ومتخيلتش الموضوع بصراحة هيعمل الضجة الكبيرة دي، ومتابعتش ردود فعل الجمهور في أول أيام عرض المسلسل عشان بركز في شغلي، وحالة الجدل طبيعي تبقى موجودة في أمور زي دي، بس الشيء اللي أسعدني إن ستات كتيرة بتقول دي قصتي ودي حاجة احنا مش مخترعنها ولكن واخدينها من واقع ستات كتير”.

 

أحمد وفيق الممثل أحمد وفيق ليلى وروز يسرا نيللي كريم كريس كول فاتن أمل حربي

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