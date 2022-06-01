مش بس البشرة .. العنب يحمى من الشيخوخة الصحية

يعد العنب من ألذ الفاكهة الصيفية وتوجد منه أنواعديدة جدا ولكن هل تعلم أن هذا الطعام المتوفر فى كل العالم قادر أن يحافظ على شباب صحتك وأجهزة الجسم الداخلية ويؤخر علامات الشيخوخة على البشرة .

ووفقا لما جاء فى موقع “ healthline” فإن العنب يبطئ علامات الشيخوخة ويزيد من فرص طول العمر وقد تؤثر المركبات النباتية الموجودة في العنب على الشيخوخة والعمر .

ويرجع سر احتواء العنب على هذه الخصائص المذهلة لمادة توجد فيه تسمى الريسفيراترول حيث ينشط الجينات المرتبطة بمقاومة علامات الشيخوخة البطيئة والعمر الأطول.

تظهر الأبحاث أن ريسفيراترول قد يؤخر علامات الشيخوخة عن طريق محاكاة الآثار المفيدة لتقييد السعرات الحرارية مثل تقليل الإجهاد التأكسدي وتعزيز مقاومة الإجهاد وتحسين الاستجابة الالتهابية ومحاربة كل ما يضر الجسم أو البشرة.

ضع في اعتبارك أن فوائد العنب فى هذه الجزئية مثبتة فى الدراسات التي أجريت على الحيوانات ولكن مازال الأمر بالنسبة للبشر غير محسوم .

هذا بالإضافة إلى ذلك وينشط ريسفيراترول الجين SirT1 والذي يتم تنشيطه من خلال الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية والذي يرتبط بعمر أطول.

يعمل الريسفيراترول على تنشيط بروتين sirtuin الذي يعمل على تنظيم العمليات الخلوية “ الخاصة بالخلايا” مثل الشيخوخة وموت الخلايا.

