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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في 7 دول.. الصحة العالمية تعلن عدد إصابات مرض جدري القرود بأفريقيا

الصحة العالمية تعلن
الصحة العالمية تعلن عدد إصابات مرض جدري القرود في إفريقيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل أكثر من 1400 حالة إصابة بمرض جدري القرود في 7 دول إفريقية.

وقالت الصحة العالمية في بيان،  إن الدول الـ7 هي الكاميرون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، وليبيريا، ونيجيريا، والكونغو، وسيراليون.

وأشارت المنظمة إلى أن  عدد حالات الإصابة بجدري القرود المبلغ عنها في عام 2022، أقل بقليل من نصف الحالات المبلغ عنها في العام الماضي.

وأوضحت الصحة العالمية أن الإصابات المسجلة في قارة إفريقيا تضم 44 حالة مؤكدة، و1392 حالة اشتباه.

وذكر البيان أن جدري القرود يتوسع وينتشر في بلدان جديدة خارج إفريقيا، كما قام الفيروس بتوسيع نطاقه الجغرافي على مدار السنوات الأخيرة في القارة السمراء.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في الكونغو، أن 9 أشخاص لقوا حتفهم متأثرين بإصابتهم بمرض جدري القرود في 2022، بينما سجلت نيجيريا أول حالة وفاة بسبب المرض هذا العام، مع استمرار 20 دولة على الأقل في مواجهة حالات تفش مفاجئة لم تشهدها منذ سنوات.

وقال رئيس قسم الصحة في سانكورو الكونغولية أيمي ألونغو، إنه تم تأكيد 465 حالة إصابة بالمرض في البلاد، ما يجعلها واحدة من أكثر المناطق تضررا في غرب ووسط إفريقيا، حيث يتفشى المرض.

فيما أعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه في عام 2022، تأكدت إصابة 21 شخصا من 66 حالة مشتبها بها بالمرض، الذي عادة ما يستشري وبائيا في نيجيريا وأنحاء أخرى من غرب ووسط افريقيا.

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