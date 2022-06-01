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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لسه فاكر .. مستمر لمدة أسبوع على ليسيه الحرية بالإسكندرية

لسه فاكر
لسه فاكر

قال الفنان محمد مرسي مدير فرقة مسرح الاسكندرية بالبيت الفني للمسرح إن العرض المسرحي "لسه فاكر" إنتاج الفرقة  تقرر مدّه  لمدة 6 ليالي أخرى حتى يوم الأحد الموافق 5 يونيو علي مسرح ليسيه الحرية بالشاطبي فى تمام الساعة الثامنة مساء.

جدير بالذكر أن العرض المسرحى "لسه فاكر" ضمن  العروض المسرحية التي أنتجت  ضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح  بقيادة الفنان إسماعيل مختار، و التي تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية تحت إدارة المخرج محمد مرسي وذلك لتنشيط الحركة المسرحية وتحفيز الشباب علي الإبداع . 

غدا..لسه فاكر علي ليسيه الحرية بالإسكندرية

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"لسه فاكر" تدور أحداثه حول رجل يخرج من السجن بعد ذلك يقرر ان يسترجع ذكرياته وحكايته مع الفتيات  في إطار  انساني ، وما مر به من مرحلة الابتدائية حتي دخوله السجن، العرض انساني رومانسي في إطار  كوميدي ساخر

مسرحية لسه فاكر  تأليف محمد مرسي بطولة احمد عسكر ، بوسي الهواري ، محمد فاروق ، اسلام صلاح ، شريف غانم ، ديكور  وليد جابر، موسيقي  محمد شحاته، إضاءة  إبراهيم الفرن، مكياج أمل شتا، اخراج سامح الحضري . 

لسه فاكر البيت الفني للمسرح اسلام صلاح الفنان إسماعيل مختار مسرحية الحفيد الفنان محمد مرسي مدير فرقة مسرح الاسكندرية

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