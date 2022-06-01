عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

صدى البلد

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

البورصة تتعافى بدعم من إطلاق الرقابة المالية استراتيجيتها لتنشيط سوق المال

البورصة تربح 2.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم


ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 شهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 10174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1735 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 12468 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 4125 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1744 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2624 نقطة.
 

البورصة مؤشرات البورصة البورصة المصرية مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة مشتريات المستثمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أول رد من فوزي لقجع بعد هجوم الصحف الجزائرية عقب تصريحاته

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 1-6-2022

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

ترشيحاتنا

توفي في مكان عمله.. الأطباء تنعى الطبيب الشاب أحمد سمير

الجامعة العربية تدعو المنظمات الدولية لإنهاء الظلم الذي يتعرض له الأسير الحلبي

أطول SUV في تاريخها.. لاند روفر تكشف عن أسعار ومواصفات ديفندر 130|صور

تبدأ من 82500 جنيه.. هشام أمين يكشف أسعار الحج هذا الموسم|فيديو

سعر الحج هذا العام والاختلاف بين الشرائح.. لجنة الحج والعمرة توضح الفارق

مصر تستطيع بالصناعة.. إنشاء أول محطة تحويل مخلفات إلى هيدروجين أخضر| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

سره دفن معه.. هل أخفى سمير صبري أبناءه عن الإعلام؟ وسماح أنور: ابو ابني مات

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

فيديو

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ