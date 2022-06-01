ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 شهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 10174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1735 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 12468 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 4125 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1744 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2624 نقطة.

