السجيني لموظفي المحليات: النائب شريك لكم في تحقيق السلم الاجتماعي |صور

بعد شكاوى النواب بعدم الرد على الهاتف

قال النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب إن البرلمان لا يجامل الحكومة وأضاف: "الحكومة تحضر لاجتماعات المجلس وتستمع لطلبات الإحاطة وتتفاعل مع التوصيات.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بحضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط أن هناك تعاوناً بين جميع السلطات التشريعية والتنفيذية.

وردًا على انتقادات النواب بخصوص عدم رد بعض المسئولين في المحليات على بعض النواب قال النائب أحمد السجيني موجهًا كلامه لممثلي المحليات “النائب شريك لكم في تحقيق السلم الاجتماعي ولابد من الرد عليهم”.

و طالب النواب خلال الاجتماع بإدراج بعض المناطق في محافظة دمياط ضمن برنامج حياة كريمة لتلبية الخدمات الجماهيرية التي طالب بها النواب.

وردت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض "على عدد من طلبات الإحاطة قائلة سيتم حل المشكلات الواردة في طلبات الإحاطة وتم تشكيل لجان فرعية بالفعل لتنفيذ بعض طلبات النواب وهنا طالب النواب بإخطارهم بالنتائج.

و ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلبي الإحاطة المُقدمين من النائبة د. هناء فاروق، بشأن: تهالك كوبري المحطة بمدينة الزرقا محافظة دمياط – ومدى خطورة ذلك على المواطنين، مع العلم أن هذا الكوبري يعد المنفذ الوحيد للمدينة ويربطها بالمدن والقرى المحيطة بها.

كما ناقشت : توفير المزيد من أتوبيسات النقل العام ووسائل المواصلات العامة بخطوط سير منتظمة لخدمة أبناء محافظة دمياط (الطلبة، الموظفين)، وخاصة الخطوط الآتية: الزرقا – دمياط الجديدة – والزرقا – المنصورة – دمياط القديمة – المنصورة الطريق الشرقي.

وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن: " ​فصل عزبة فرج سالم عن مدينة الزرقا – محافظة دمياط، ومعاملتها معاملة القرى في تقدير أسعار مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء والرسوم الإدارية وذلك أسوة بكفر البطيخ، حيث يتم معاملة المواطنين بالعزبة المشار إليها معاملة مدينة الزرقا في تقدير الرسوم بالرغم من عدم وجود خدمات أو مرافق بها.

وشمل الطلب سرعة إعادة الشيء لأصله بشوارع مدينة فارسكور محافظة دمياط – حيث تسببت الشوارع المتهالكة في شلل وتكدس مروي بالمدينة.

وشمل الطلب الثالث: الموافقة على سرعة رصف طريق عزبة راشد حتى مسجد عزبة سلامة مركز فارسكور – محافظة دمياط بمسافة تقل عن 700 متر، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين ومساعدتهم على قضاء مصالحهم وخدماتهم المطلوبة من المصالح الحكومية المختلفة بأنحاء المركز والقرى المجاورة.