سكين في ظهر شاب منذ 26 عاما.. تفاصيل الواقعة الغريبة بالجزائر

لمدة 26 عاماً كاملة يعيش شاب جزائري معاناة كبيرة مع تناول مستمر لأدوية المسكنات دون أن ينتبه هو أو الأطباء إلى وجود جسم غريب في ظهره.

بدأت معاناة الشاب من ولاية سطيف شمال شرق الجزائر عند تعرضه لطعنة في ظهره منذ عام 1996م بسكين ظل مقدمته عالقة في ظهره وفقا لصحيفة «الشروق»الجزائرية .

خضع الشاب فارس لعملية عقب تعرضه للطعنة، لكن أغلق فيها الطبيب الجرح تاركا مقدمة السكين في جسده لتبقي بعدها طوال ما يزيد عن عقدين من الزمان.

تناول الشاب فارس المسكنات على مدار السنوات الماضية مع اشتداد آلامه، حتى اكتشف مؤخرا بعدما زار أحد الأطباء في سطيف فأجرى له تصويرا إشعاعيا، ليجد جسما غريبا في ظهره.

واعتقد الطبيب أن هناك خللا في جهاز التصوير، الأمر الذي جعله يطلب من المريض إجراء صورة في عيادة أخرى، حيث كانت المفاجأة بالنسبة للمريض والطبيب، بالتأكد بالدليل القاطع وجود الجزء الأمامي من سكين في ظهره.

وراجع المريض عددا من الأطباء في المستشفيات الجزائرية، حيث أجمعوا على خطورة التدخل الجراحي لإخراج السكين، نظرا لقربها من النخاع الشوكي.

إلا أن فارس التقى طبيبا في مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، ووافق على إجراء العمل الجراحي له قريبا، بعد الانتهاء من عدد من التحاليل الطبية.

وعلق الشاب، على واقعته الغريبة قائلاً إنه لم يفكر بوجود سكين في ظهره رغم الآلام التي كان يعانيها، كما أنه لا يتذكر من أجرى له العملية الأولى لتغطية الجرح التي كانت في مستشفى عين ولمان، كي يتقدم بشكوى تتعلق بخطأ طبي خطير.