محافظ الشرقية: جادون في تطوير المناطق العشوائية والاستفادة منها

التقي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللواء مهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء والمهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية للصندوق واللواء عماد السيد متولي رئيس شعبة إدارة المهندسين العسكريين لمشروعات المحافظة والمهندسة سالي حسين مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وصندوق التنمية الحضرية بالمحافظة والمهندسة سوزان نادر منسق مشروعات محافظة الشرقية لصندوق التنمية الحضرية لبحث اخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى والجاري تنفيذه بمنطقتي الحريري وكفر الحمام بمدينة الزقازيق لإقامة مشروع إسكان متوسط في حضور المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية.

بدأ المحافظ الإجتماع بالتأكيد علي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق حضارية تليق بقاطنيها مشيدا بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والصندوق لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من تطوير 9 مناطق خطرة بمراكز ومدن المحافظة وجاري الإنتهاء من تطوير اخر منطقة بمركز أبو حماد بالتنسيق مع شركة الكهرباء وصندوق التنمية الحضرية وذلك تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة .

وخلال الإجتماع تم استعراض موقف تنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والجاري تنفيذه بمنطقتي كفر الحمام والحريري بالزقازيق ليتم التشديد علي سرعة الانتهاء من توصيل المرافق من مياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي وتليفونات بالإضافة إلى بحث إمكانية إقامة 2 قاعدة للكوبري علي ترعة بحر مشتول بالبرين الأيمن والايسر لتوسعة الطريق المؤدي لمشروع إسكان كفر الحمام وفتح محور مروري جديد لخدمة أهالي المنطقة.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أن معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات بمدينة الزقازيق يسير بخطي ثابته ووفقاً للبرنامج الزمني المحدد لافتاً إلى أنه من المقرر إقامة كورنيش في اتجاه المباني بمشروع إسكان كفر الحمام لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على المكان.

أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة جاده في تطوير المناطق العشوائية والاستفادة منها مقدماً الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهورية علي مبادرته لتنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى وتوفير حياة كريمة للمواطنين.