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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تكشف عن سعر ومواصفات النسخة الحصرية i30 N Drive-N.. صور

هيونداي تكشف عن سعر
هيونداي تكشف عن سعر ومواصفات النسخة الحصرية i30 N Drive-N

أكدت العلامة التجارية الكورية أن 800 نموذج من i30 N N-Drive Limited Edition سيتم إنتاجها في جميع أنحاء العالم، مع 75 فقط مخصصة للمملكة المتحدة، وستأتي كلها في شكل هاتشباك.

سيحصل الطراز الجديد على علاوة قدرها 5095 جنيهًا إسترلينيًا على i30 Nالتي تأتي بناقل حركة يدوي و 3595 جنيهًا إسترلينيًا على ناقل الحركة الأوتوماتيكي.

هيونداي تكشف عن سعر ومواصفات النسخة الحصرية i30 N Drive-N

ستأتي N-Drive Limited Edition بعجلات من سبائك البرونز الداكن مقاس 19 بوصة وشعارات Hyundai سوداء وشارات خارجية حمراء وذهبية وشارات Drive-N خاصة مع إحداثيات نوربورجرينج محفورة، في إشارة إلى موقع مقر هيونداي الأوروبي للسيارات.

هيونداي تكشف عن سعر ومواصفات النسخة الحصرية i30 N Drive-N

في الداخل تم تجهيز N-Drive Limited Edition بمقاعد N Light الرياضية ولفائف Alcantara لعجلة القيادة ومسند الذراع، وكلها مزينة بخياطة باللون الأحمر، ويستمر المظهر مع أحزمة المقاعد الحمراء وسجاد فريد من نوعه يتميز بشعار Drive-Nوخياطة باللونين الأحمر والأبيض، كما تم إصدار لونين جديدين للطلاء حصريًا للإصدار المحدود من N-Drive: Phantom Black Pearl و Serenity White Pearl.

هيونداي تكشف عن سعر ومواصفات النسخة الحصرية i30 N Drive-N

بالإضافة إلى ميزات التصميم ، تم تجهيز السيارة أيضًا بمعدات أمان لم يسبق رؤيتها في i30 N، بما في ذلك مساعدة النقطة العمياء ، ومساعدة الاصطدام الخلفي ، ومساعدة الخروج الآمن.

ستعتمد سيارة هيونداي N-Drive Limited Edition على محرك بنزين توربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 276 حصانًا كما هو الحال في i30 N القياسي، والذي يقود العجلات الأمامية.

هيونداي تكشف عن سعر ومواصفات النسخة الحصرية i30 N Drive-N
i30 N هاتشباك نوربورجرينج hyundai Drive-N

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