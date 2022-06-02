مصرع فتاتين ابنتي عمومة غرقا بمياه النيل في منشأة القناطر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل مصرع فتاة وابنة عمها في نهر النيل بدائرة مدينة منشأة القناطر.

بلاغا تلقته شرطة النجدة في الجيزة، افاد بسقوط فتاتين في نهر النيل بمنشأة القناطر ومصرعهم غرقا في المياه، وتم إخطار الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين.

ونجحت أجهزة الإنقاذ النهري في الجيزة، في انتشال الجثتين وإيداعهم في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وشرحت التحريات الأمنية التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق.

وتبين من التحريات الأمنية أن الفتاتين اختل توازنهما وسقطا في مياه النيل وجرفهم التيار حتى لقيا مصرعهم غرقا.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات.