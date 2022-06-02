أخبار الفن| أول ظهور لـ جوني ديب بعد الحكم لصالحه بقضية آمبر هيرد.. منار اللبنانية تغازل أبو هشيمة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها أول ظهور لـ جوني ديب بعد الحكم لصالحه بقضية آمبر هيرد، منار اللبنانية تغازل أبو هشيمة، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

نشرت المطربة منار اللبنانية، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت فيها ترتدي فستان تايجر مفتوحا.

وعلقت منار اللبنانية، على مقطع الفيديو قائلة: «علشان خاطر أحمد أبو هشيمة»، وقامت بالاشارة له في خانة التعليقات، لتثير الجدل حول وجود علاقة عاطفية، لاسيما بعد طلاق ياسمين صبري.

شارك رجل الأعمل المصري أحمد أبو هشيمة صورا جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وظهر أبو هشيمة بلوك كلاسيكي ببدلة بيج، وحرص على تدعيم الطلة بحذاء رياضي أبيض وتي شيرت بنفس اللون.

ظهر النجم العالمي جوني ديب، في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك في أول ظهور له، بعد الحكم لصالحه في قضيته ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

وظهر جوني ديب في مقطع الفيديو، وهو يقوم بالتوقيع على البيان الذي أصدره بعد الحكم في قضية زوجته السابقة آمبر هيرد.

ظهرت آمبر هيرد، تسيطر عليها الصدمة داخل قاعة المحكمة في قضية جوني ديب، وذلك في مقطع فيديو نشرته الإعلامية الإنجليزية سييرا جيليسبي -المتابعة للقضية من داخل المحكمة- التي أقيمت أمس الأربعاء 1 يونيو.

وسيطرت علامات الحسرة على وجه آمبر هيرد، داخل قاعة المحاكمة، وذلك خلال استماعها لهيئة المحلفين، قبيل لحظات من النطق بالحكم عليها وتغريمها في القضية لصالح جوني ديب.

تنتظر الفنانة إلهام شاهين، تكريمها ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم في فاس، المقام في الفترة من 24 يونيو إلى 30 يونيو في مدينة فاس المغربية.