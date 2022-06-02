عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| أول ظهور لـ جوني ديب بعد الحكم لصالحه بقضية آمبر هيرد.. منار اللبنانية تغازل أبو هشيمة

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها أول ظهور لـ جوني ديب بعد الحكم لصالحه بقضية آمبر هيرد، منار اللبنانية تغازل أبو هشيمة، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

عشان أبو هشيمة .. منار اللبنانية تغازل رجل الأعمال المصري بـ التايجر

نشرت المطربة منار اللبنانية، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت فيها ترتدي فستان تايجر مفتوحا.

وعلقت منار اللبنانية، على مقطع الفيديو قائلة: «علشان خاطر أحمد أبو هشيمة»، وقامت بالاشارة له في خانة التعليقات، لتثير الجدل حول وجود علاقة عاطفية، لاسيما بعد طلاق ياسمين صبري.

 

بـ بدلة وحذاء رياضي.. أحدث ظهور لـ أبو هشيمة | شاهد

شارك رجل الأعمل المصري أحمد أبو هشيمة صورا جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وظهر أبو هشيمة بلوك كلاسيكي ببدلة بيج، وحرص على تدعيم الطلة بحذاء رياضي أبيض وتي شيرت بنفس اللون.

 

أول ظهور لـ جوني ديب بعد الحكم لصالحه في قضية آمبر هيرد

ظهر النجم العالمي جوني ديب، في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك في أول ظهور له، بعد الحكم لصالحه في قضيته ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

وظهر جوني ديب في مقطع الفيديو، وهو يقوم بالتوقيع على البيان الذي أصدره بعد الحكم في قضية زوجته السابقة آمبر هيرد.

 

علامات الحسرة على وجه آمبر هيرد خلال الحكم عليها بقضية جوني ديب

ظهرت آمبر هيرد، تسيطر عليها الصدمة داخل قاعة المحكمة في قضية جوني ديب، وذلك في مقطع فيديو نشرته الإعلامية الإنجليزية سييرا جيليسبي -المتابعة للقضية من داخل المحكمة- التي أقيمت أمس الأربعاء 1 يونيو.

وسيطرت علامات الحسرة على وجه آمبر هيرد، داخل قاعة المحاكمة، وذلك خلال استماعها لهيئة المحلفين، قبيل لحظات من النطق بالحكم عليها وتغريمها في القضية لصالح جوني ديب.

 

المهرجان الدولي للفيلم بفاس يكرم الفنانة إلهام شاهين

تنتظر الفنانة إلهام شاهين، تكريمها ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم في فاس، المقام في الفترة من 24 يونيو إلى 30 يونيو في مدينة فاس المغربية.

جونى ديب آمبر هيرد منار اللبنانية أبو هشيمة المطربة منار اللبنانية احمد ابو هشيمة ياسمين صبري إلهام شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

20 ألف جنيه غرامة حجب الطفل عن صاحب الرؤية | مشروع قانون

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

موضوعات متعلقة

صوت سنو وايت.. مشوار فاطمة مظهر الفني ووفاتها بشهر رمضان

أزمات في حياة الفنانة زيزي مصطفى ومعاناتها مع القلب

دور أحمد زكي في علاقة حب محمود ياسين وشهيرة

علامات الحسرة على وجه آمبر هيرد خلال الحكم عليها بقضية جوني ديب

ضحكة حبيبي.. عاصي الحلاني يطرح أحدث كليباته من خلال روتانا

عشان أبو هشيمة .. منار اللبنانية تغازل رجل الأعمال المصري بـ التايجر

هتجوز على روحي .. سر امتناع محمد محيي عن الزواج

قصص حقيقية.. أحمد مراد يروج لفيلم كيرة والجن بالبوستر التشويقي

ترشيحاتنا

بعد زيادة الأسعار.. عادات تتسبب في ارتفاع فواتير الكهرباء

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 2-6-2022

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

درجات الحرارة اليوم الخميس 2-6-2022.. فيديو

أخبار الرياضة.. ميسى يقود الأرجنتين للفوز على إيطاليا وحلمى طولان يرحل عن إنبي وإصابة مهاجم الإسماعيلي بالصليبي

الإنسانية أولاً.. الرئيس السيسي يتدخل لتوفير حياة كريمة لأسرة أسوانية احترق منزلها.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ