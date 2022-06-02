تقدم الشيف سارة عبد السلام طريقة عمل الدونتس أفضل من الجاهز.

مقادير الدونتس:



٦ كوب دقيق

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة ملح

٢٥ جم خميرة (٢ ونصف ملعقة كبيرة)

٦ بيضات

٢ ملعقة صغيرة فانيليا

كوب لبن حليب دافئ

كوب إلا ربع زبدة طرية

زيت غزير للقلي

لعمل صوص الشوكولاتة:

كوب زيت

كوب سكر بودر

نصف كوب حليب

نصف كوب كاكاو خام

رشة ملح

نصف ملعقة صغيرة سائل فانيليا

للتزيين:

سكر بودر

سبرنكلز ملون

نوتيلا

الوان طعام

٢قالب شوكولاتة بيضاء خام

طريقة التحضير:

- في العجان نضع كل المكونات الجافة الدقيق والملح والخميرة البيرة والسكر ونخلطهم جيدا، بعدها نضيف المواد السائله اللبن والبيض والفانيليا ونخلط تاني حتي يتم خلط جميع المكونات ونتركها ترتاح خمس دقائق.

- وبعدها نضيف الزبدة تدريجيا اثناء العجن مع مراعاة عدم اضافة قطعة اخري من الزبدة قبل التأكد من خلط القطعة المضافة مسبقا ونعجن لمدة 12 دقيقه علي الاقل حتي نحصل علي عجينه بتمط وناعمة ولينة.

- بعدها نضع العجينة في بوله مرشوشه دقيق ونضع رشة دقيق علي وجه العجينة ونغلف البوله ببلاستيك شفاف حتي يتضاعف حجمها.

- بعد أن يتم التخمير نضغط باليد علي العجينه ونخرج منها الهواء وبعدها نقوم برش دقيق علي سطح العمل ونقوم بفرد العجينه وتقطيعها بقطاعة الدوناتس ونضع وحدات الدوناتس في صينية مرشوشة دقيق ونرش علي الوجه دقيق ونغلف الصينية ببلاستك شفاف.

- ونتركها تختمر ويتضاعف حجمها بعدها نقوم بقليها في زيت ساخن.

لعمل صوص الشوكولاتة:



تضرب كل المكونات معاً في الخلاط أو الكبة أو بالهاند بليندر أو المضرب السلك ونستمر في الضرب حتى يسمك قوام الصوص.

تستخدم كل الصوصات لتزيين الدوناتس ومن الممكن استخدام السكر البودر والقرفه أيضاً.