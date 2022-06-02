عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير بعد أزمة الأهلي والوداد: كاف يدرس العودة للنظام القديم بنهائي إفريقيا

دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة مدوية بشأن نهائي أبطال إفريقيا، وذلك بعد ما حدث خلال الفترة الماضية وأزمة ملعب النهائي بين الأهلي والوداد.

 

وقال شوبير في برنامجه الاذاعي: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يدرس العودة للنظام القديم في نهائيات البطولات الإفريقية وإقامتها ذهابًا وإيابًا وإلغاء النظام الحالي، وذلك بعد ما حدث خلال الفترة الماضية وأزمة ملعب النهائي بين الأهلي والوداد.

 

وأضاف: “من المقرر أن يقر الاتحاد الأفريقي العودة لنظام مباراتي الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا بدلا من المباراة الواحدة بدءا من النسخة المقبلة للبطولة.

 

وكان الكاف قرر منذ نسخة 2020 إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة بدلاً من النهائي بنظام الذهاب والإياب الذي كان متبعًا حتى نسخة 2019.

احمد شوبير الكاف النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 يونيو 2022

وصل الفيفا.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن هدف الأهلي في البنك

20 ألف جنيه غرامة حجب الطفل عن صاحب الرؤية | مشروع قانون

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

ترشيحاتنا

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 2 يونيو 2022

روسيا: الاتحاد الأوروبي يدفع أوكرانيا نحو حافة الهاوية

صندوق تحيا مصر: قوافل طوال العام لتقديم الدعم للأسر المستحقة

مدبولي يتفقد محطات شحن السيارات بالكهرباء في شرم الشيخ

وفد الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا و"اليونيدو" يشيد بالتزام الروبيكي بالمعايير القياسية لدباغة الجلود

وزير الإسكان:تسهيلات للشركات العالمية لتوطين صناعات معالجة المياه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ